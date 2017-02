Kreis Viersen: Eine Plattform für den Mittelstand

Zum sechsten Mal findet das "Forum Mittelstand Niederrhein" statt. Die thematische Vielfalt ist groß, die Referenten sind hochrangig. Schauplätze sind fünf Orte im Kreisgebiet. Von Jürgen Karsten

"Der Mittelstand - das Herz der Wirtschaft in der Region - hat damit eine kontinuierliche Plattform um sich auszutauschen, aktuelle Themen zu besprechen und über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen", so umschreibt Landrat Dr. Andreas Coenen den Wert des "Forums Mittelstand Niederrhein". Es wurde im Jahre 2012 vom Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) in Kempen und der IMW Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft gemeinsam aus der Taufe gehoben wurde und wird in diesem Jahr nun schon zum sechsten Mal veranstaltet.

Längst hat sich das Mittelstandsforum einen guten Namen gemacht. Bis zu 100 Personen nehmen an den Zusammenkünften teil, die in diesem Jahr neben Kempen auch in Brüggen, Nettetal, Tönisvorst und Willich stattfinden. "Das Renommee der Vortrags- und Diskussionsreihe führt dazu, dass wir hervorragende Referenten für unsere Abende gewinnen können. Unsere Gäste kennen die Qualität des Angebots und kommen gerne auch zu Themenabenden an anderen Orten im Kreisgebiet", betont Dr. Thomas Jablonski, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellsaft für den Kreis Viersen (WFG) und des TZN, der das neue Programm gemeinsam mit der für die Organisation des Forums verantwortlichen Uta Pricken vom TZN vorstellte. Die Referenten beleuchten aktuelle Themen wie Digitalisierung in Handel und Gewerbe, Arbeits- und Aufhebungsverträge, Social Media und Onlinemarketing, Unternehmerischer Risiken sowie das Thema Suchtgefahren.

Los geht es am 22.März um 19 Uhr im TZN Kempen mit einem für Einzelhändler und Gewerbetreibende höchst aufschlussreichen Vortrag: "Love it, change it or leave it" - mit provokativen Ideen und aktuellen Erfolgsbeispielen regt Prof. Dr. Gerrit Heinemann, Dekan des Fachbereichs Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Niederrhein, zum Überdenken von Geschäftsmodellen und zu einer regen Diskussion an. Die Digitalisierung beeinflusst die Welt in einem Ausmaß, das mit der Erfindung des Rades gleichzusetzen ist, betont Heinemann. Auf dem Podium sitzen an diesem Abend Heinz-Peter Heggen, Vertriebsdirektor Medialer Service der Sparkasse Krefeld, und Michael Scharfenberg, Geschäftsführer des Autohauses Scharfenberg. Es moderiert Markus Ottersbach vom Handelsverband Nordrhein-Westfalen, Krefeld - Kempen - Viersen.

Jeweils um 18 Uhr beginnen die weiteren vier Themenabende. Am 25. April im Kultursaal der Burg Brüggen geht es um die Frage, wie Arbeits- und Aufhebungsverträge richtig gestaltet werden können. Dafür konnte Michael Krekels, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Finanzvorstand des Verbandes "Die Führungskräfte - DFK" gewonnen werden. Er wird anhand von praktischen Beispielen und Erfahrungswerten typische Vertragsformen sowie Vertragsregelungen vorstellen und erläutern. Auf dem Podium sitzen Udo M. Strenge, Vorstand der IMW Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft, und Attila S. Öner, Inhaber wpt-online e.K.

Um Social Media und Onlinemarketing geht es beim dritten Abend am 20.Juni im Foyer des Gründerzentrums im Gewerbepark Stahlwerk Becker in Willich: Tim Schmidt, Berater für Digitalmarketing & Strategie, hält das Impulsreferat. Dabei sind Karin Drabben, Leiterin der IMW-Geschäftsstelle Niederrhein, und Holger Aretz, Inhaber der P3 Creation Group.

Am 19. September im Rathaus Lobberich klärt Michael Buchmann, Vertriebsdirektor Gewerbekunden der Sparkasse Krefeld, die Frage, wie man unternehmerische Risiken richtig managt und sich gegen finanzielle Schäden absichert. Mit von der Partie sind Rainer Bongarth, RSM Verhülsdonk, und Christoph Sicks, Geschäftsführer Peter Dammer GmbH & Co. KG.

Die letzte Veranstaltung im Jahre 2017 widmet sich einem ganz speziellen Thema: "Suchtgefahren und arbeitsrechtliche Auswirkungen": Am 7. November bei der "action medeor" in Tönisvorst hält Rechtsanwalt Michael Fechler von der Unternehmerschaft Niederrhein das Referat. Dabei ist Wolfgang Klein, Gebietsleiter KKH Kaufmännische Krankenkasse.

Quelle: RP