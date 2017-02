Stadt Kempen: Eine weiß-blaue Nacht der Kamperlingser Karnevalisten

Die Karnevalsgesellschaft hatte zur letzten großen Sitzung der Session eingeladen. 380 Besucher feierten im Kolpinghaus mit. Von Manfred Baum

Die letzte große Sitzung der Session 2016/17 fand am Samstagabend im mit 380 Besuchern sehr gut besetzten Kempener Kolpinghaus statt. Die Karnevalsgesellschaft Weiß und Blau Kamperlings hatte dazu eingeladen und konnte mit einem guten Programm überzeugen. Darunter waren auch etliche eigene Kräfte.

Einmal mehr waren die Narren im Kolpinghaus bestens kostümiert und ließen sich mitnehmen auf eine gut vierstündige unterhaltsame Narrenrevue. Die Tanzformation "Blue-Angels" in schwarzen Anzügen und mit tollen silberfarbenen Perücken hatte sogar ihren eigenen Fan-Club mitgebracht. Eine Augenweide und mit ganz viel Beifall bedacht war der Nachwuchs der KG Weiß und Blau Kamperlings, die "Piranhas", die sich mit ihren gekonnten und flotten Tänzen rasch in die Herzen der Besucher tanzten. Ebenso wusste die Funkengarde der Gesellschaft optisch und tänzerisch zu überzeugen.

Pünktlich um 19.11 Uhr zog die Funkengarde der Gesellschaft mit den Piranhas, den Blue Angels, dem Elferrat mit Präsident Günter Vida an der Spitze und dem Trommler- und Pfeifercorps Schmalbroich in den Saal ein. Gut getimt war der Auftritt der "Albatrosse", die mit ihren Scorpions-Kappen und vielen kölschen Tön sehr schnell das beifallsfreudige Publikum auf ihrer Seite hatten. Doch auch die Begleitband des Abends, die "Flamingos", war eine Klasse für sich. Die Musiker trafen stets den richtigen Ton bei den Auftritten der Künstler und spielten immer das richtige Lied zum Geschehen auf der Bühne. Das war die beste Begleitband der Session im Kolpinghaus. Ein Volltreffer waren die "Domhäzjer" aus Köln. Ein wenig nervig war dagegen der Fun-Fotograf "Felix", Willi Wichtig, der auch den Kontakt zu Präsident Günter Vida fand und Fotos schoss.

Einmal mehr ein Höhepunkt war der Einzug des Kempener Prinzenpaares Rainer I. und Angelika I. (Pasch) mit Gefolge - mit von der Partie auch die Kempener Prinzengarde, den Funken- und Tanzmariechen und den Vertretern des Kempener Karnevalsvereins (KKV). Prinz und Prinzessin verteilten nicht nur Orden, sondern sie luden gekonnt die bunt kostümierte Narrenschar zu den zahlreichen Veranstaltungen in der Thomasstadt und in St. Hubert ein, die noch bis Rosenmontag stattfinden werden. Es ist immer wieder die Herzlichkeit und die Natürlichkeit, mit dem das amtierende Prinzenpaar die Narrenherzen höher schlagen lässt. In der kommenden Session 2017/18 endet die Regentschaft des Prinzenpaares aus dem Kendeldorf, das sich mit Gefolge riesig auf den Rosenmontag freut.

Zu vorgerückter Stunde kamen auch "Der Pfundskerl" (Kai Kramosta) und das Männerballett an. Vom Bund Deutscher Karneval geehrt wurden Günter Vida, Heiko Päplow und Heinz-Peter Rütten für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz für das Winterbrauchtum.

