Stadt Kempen Eingang bekommt Windabweiser FOTO: Architekturbüro RKW/Stadt Kempen 2017-02-15T18:09+0100 2017-02-16T00:00+0100

In diesem Jahr soll er endlich gebaut werden. Gemeint ist der Windabweiser am neuen Eingang des Kulturforums Franziskanerkloster. Christian von Oppenkowski vom Hochbauamt erläuterte die Konstruktion am Dienstagabend im Kulturausschuss.