Gemeinde Grefrath: Eislaufspaß auch ohne weiße Weihnacht

Im Grefrather EisSport & EventPark kann man auch Heiligabend vor der Bescherung seine Runden drehen. Geschenkideen sind Karten für "Lauras Stern" oder den Auftritt von Kaya Yanar im Mai. Von Heiner Deckers

Der Wunsch nach Schnee wird sich auch dieses Jahr zu Weihnachten nicht erfüllen. Die Temperaturen sollen nach Angaben der Wetterfrösche deutlich im Plusbereich liegen. Wer trotzdem einen Hauch von Winter erleben möchte, kann sich in den Grefrather EisSport &EventPark begeben. Hier stehen draußen und drinnen insgesamt 8000 Quadratmeter künstliche Eisfläche zur Verfügung.

Erstmalig ist auch auf Heiligabend geöffnet, und zwar von 10 bis 14 Uhr. "Wir möchten allen Familien und Wintersportfreunden einen entspannten Start in die Weihnachtstage ermöglichen. Wer möchte, kann sich dem Stress entziehen und ein paar entspannte Runden auf dem Eis drehen", sagt Veranstaltungsleiter Jan Lankes. Am ersten Weihnachtstag ist geschlossen, am zweiten von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Ebenso auf Silvester von 10 bis 17 Uhr und am Neujahrstag von 14 bis 18.30 Uhr. Das Panorama-Restaurant hält an diesen Tagen besondere Angebote bereit, unter anderem gibt es Waffeln. In den Ferien bis zum 8. Januar ist wochentags durchgehend von 10 bis 22 Uhr öffentliche Eislaufzeit. Bereits am Donnerstag, 22. Dezember, steht ab 18 Uhr die große School's-Out-Eisdisco auf dem Programm.

FOTO: Martin hausler

FOTO: Martin hausler

Die Verantwortlichen in Grefrath weisen bereits jetzt auf zwei Veranstaltungen im Mai hin. Karten im Vorverkauf gibt es bereits, sie kommen durchaus als Weihnachtsgeschenk in Frage. Am 14. Mai, 13 Uhr, gibt es "Lauras Stern", ein Musical für die ganze Familien. Als Laura wieder einmal nicht schlafen kann und aus dem Fenster schaut, sieht sie, wie ein Stern vor dem Haus direkt auf den Bürgersteig fällt. Laura nimmt den Stern mit in ihr Zimmer, doch am nächsten Morgen ist er verschwunden. Lauras Suche führt sie unter anderem in den Weltraum. Die Karten kosten zwischen 14,80 und 22,90 Euro und sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Eisstadion selber erhältlich.

Comedy-Freunde kommen am 16. Mai, 20 Uhr, auf ihre Kosten, dann nämlich gastiert Kaya Yanar in der Niersgemeinde. Es präsentiert sein neues Programm "Planet Deutschland". Er ist nach Sascha Grammel und Cindy aus Marzahn der dritte Comedy-Hochkaräter in kürzester Zeit. Seit Jahren lebt Yanar in der Schweiz, der Liebe wegen. Manchmal vermisst er seine deutsche Heimat mit ihren typischen Eigenheiten. Yanar hat schon viele Länder bereits und musste so einige Kulturschocks verdauen, aber am meisten fasziniert ihn nach wie vor der "Planet Deutschland". Die Karten für den Auftritt in Grefrath kosten 34,25 Euro und sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mit diesen beiden Gastspielen und weiteren Veranstaltungen schaut Jan Lankes in ein erfolgreiches Event-Jahr 2017 und verspricht den Zuschauern noch die eine oder andere Überraschung.

Quelle: RP