Stadt Kempen: Fast alle Kinder können auf Wunschschule

Das erstmals praktizierte zentrale Anmeldeverfahren für die Kempener Grundschulen ist fast abgeschlossen. Aus Sicht des Schulverwaltungsamtes ist es gut verlaufen. Derzeit ist nur ein elterlicher Widerspruch bekannt. Von Andreas Reiners

Es war ein Kraftakt für das Team im städtischen Schulverwaltungsamt: Erstmals liefen in Kempen die Anmeldungen der i-Dötzchen für das kommende Schuljahr 2017/2018 zentral über die Stadt. Das hatte der Kempener Stadtrat im Sommer vergangenen Jahres so beschlossen. Die Abkehr vom dezentralen Verfahren, bei dem sich die Eltern direkt an die gewünschte Grundschule wenden konnten, um ihr schulpflichtiges Kind als Erstklässler zum kommenden Schuljahr anzumelden, war aus Sicht der Kempener Stadtverwaltung und Politik die einzige Möglichkeit, den Elternwillen in geregelten Bahnen zu halten. Hintergrund der Entscheidung war der - teilweise erbitterte - Streit um die Bildung von Eingangsklassen an den beiden Grundschulen im Kempener Süden vor Beginn des jetzt laufenden Schuljahres. Bei der Auseinandersetzung - ausgetragen von Eltern sowohl der Regenbogenschule als auch der Katholischen Grundschule Wiesenstraße - war einiges an Porzellan zerschlagen worden. Der Schulfrieden ist - gottlob - längst wieder hergestellt.

284 i-Dötzchen

Und um diesen Schulfrieden auch in den nächsten Jahren sicherstellen zu können, entschied man sich für das zentrale Anmeldeverfahren. Kempens Schuldezernent Michael Klee hatte bereits in der November-Sitzung des Schulausschusses eine erste Bilanz gezogen. Die war aus seiner Sicht durchaus positiv ausgefallen. Zum damaligen Zeitpunkt waren 284 künftige i-Dötzchen von ihren Eltern beim Schulverwaltungsamt angemeldet worden. Damals stand für nur 19 Kinder noch nicht genau fest, welche Schule sie nach den Sommerferien 2017 besuchen würden.

Auch wenn nicht alle Elternwünsche auf Anhieb erfüllt werden konnten, wertet Dezernent Klee auch jetzt noch das gewählte Verfahren für den richtigen Weg. Im Gespräch mit der Rheinischen Post führt er den enormen Zeitaufwand an, mit dem ein dreiköpfiges Team im Schulverwaltungsamt die Eltern beraten habe. Während der Beratungsgespräche seien nur wenige kritische Stimmen aus dem Kreis der Eltern laut geworden. Auch von den Schulleitungen, die das zentrale Verfahren mitgetragen haben und die weiterhin die letzte Entscheidung über die Aufnahme der Kinder haben, sei kaum Kritik von Eltern ans Schulverwaltungsamt gemeldet worden. Dass ein Elternpaar Widerspruch gegen die Entscheidung eingelegt hat, dass ihr Kind statt zur gewünschten Katholischen Grundschule Wiesenstraße ab dem kommenden Schuljahr in die - ebenfalls katholische - Astrid-Lindgren-Schule gehen soll, bestätigt Dezernent Klee. Die Eltern hatten - unter Wahrung der vorgegebenen Fristen - noch vor Weihnachten schriftlich bei der Stadt Einspruch eingelegt. Das Schreiben hat die Stadt an die zuständige Schulleitung weitergeleitet. Eine Begründung ist der Stadt nach Angaben von Klee nicht mitgeteilt worden. Der Dezernent weiß derzeit nicht, ob noch weitere Eltern Widerspruch eingelegt haben.

Bis Mitte Januar können Eltern Widerspruch einlagen

Grundsätzlich hat Klee Verständnis dafür, dass Eltern, deren Wunsch bei der Schulwahl fürs Kind nicht berücksichtigt werden konnte, damit unzufrieden sind. Letztlich müsse eine Schule aber Entscheidungskriterien wie Wohnortnähe, Geschwisterkinder oder Besuch eines Kindergartens in der Nähe der Grundschule anwenden können, wenn es mehr Anmeldungen als Plätze in den Eingangsklassen gibt.

Bis Mitte Januar haben Eltern Zeit, Widerspruch gegen die jeweilige Zuweisung einer Schule einzulegen. Sollte es zu keiner einvernehmlichen Lösung mit Eltern kommen, können die juristisch gegen die Entscheidung vorgehen. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass eine Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht in Düsseldorf lange dauern kann, denn das Gericht ist mit einer Vielzahl von anderen Verfahren ziemlich ausgelastet. Bis zum Schuljahresbeginn wird es da wohl keine Entscheidung geben.

Quelle: RP