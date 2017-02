später lesen Kempen Frau bei Unfall schwer verletzt - Hund flüchtet vor Helfern FOTO: Günter Jungmann Teilen

2017-02-10

Eine 60-jährige Frau ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag schwer in Kempen schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ihr kleiner Hund lief in Panik vor den Rettungskräften davon.

