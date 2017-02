später lesen Stadt Kempen Fred und Margot Hahnen sind heute seit 50 Jahren verheiratet Teilen

Am heutigen Freitag, 3. Februar, sind in Kempen die Eheleute Fred (73) und Margot (70) Hahnen 50 Jahre verheiratet. Seit Jahrzehnten wohnen sie an der Marienburgstraße 40. Die Goldhochzeit gefeiert wird am heutigen Abend mit Verwandten und Freunden in Grefrath.