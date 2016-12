Stadt Kempen: Frische Forellen aus dem Burggraben

Das Jahr 2017 wird nicht langweilig, das können wir an dieser Stelle versichern. Der Kempener Karnevalszug wird erneut abgesagt. Die Grefrather Verwaltung macht Home Office. Das ehemalige Willicher Krankenhaus wird eine Skihalle. Von Heiner Deckers

Das neue Jahr beginnt mit vielen spontanen Treffen an der ebenso frischen wie eisigen Luft. Grund ist die Rauchmelderpflicht, die dazu führt, dass in Raucherhaushalten ständig Großalarm ist. Eine spontan in Willich gegründete Bürgerinitiative zur Abschaffung der neuen Pflicht erregt zwar bundesweit Aufmerksamkeit, scheitert aber letztlich doch. Viel Qualm um wenig Rauch, bemerken spöttische Zeitgenossen.

Der Kempener Karnevalszug fällt erneut aus. Grund ist kein Orkan, sondern eine im Herzen der Altstadt entdeckte Wanzenart, die nachweislich eine Allergie gegen Karnevalsschlager hat. Da hat der Naturschutzbund leichtes Spiel. In Grefrath suchen die Verantwortlichen weiter Wege aus der Finanzkrise. Die Möglichkeit, Strafzölle auf in Nachbarkommunen gekaufte Waren zu erheben, verwirft der Gemeinderat jedoch. Einer der Gründe ist die Furcht, die Niersgemeinde könnte durch einen Ring von Mauern von der Außenwelt abgeschnitten werden.

In Tönisvorst zeigt sich das Michael-Ende-Gymnasium von seiner innovativen Seite. Das Schulministerium will jedoch nichts von den Plänen wissen, zum neuen Schuljahr G 6 einzuführen. Kempen erlangt weltweiten Ruhm, weil der Bürgermeister die Rolle des Häuptlings Volko von Rüblin im neuen Film "Der Herr der Zwiebelringe" übernimmt. Willich hingegen strebt nach TV-Ruhm. Auf einem nicht genannten landwirtschaftlichen Gut entsteht im Mai die neue Fernsehserie "Bauer sucht Sau", die beim Publikum bestens ankommt. Unter zenterschweren Exemplaren wählen die Landwirte ihre persönlichen Favoriten aus.

In Grefrath gibt es Neuigkeiten in Sachen Rathaus. Nachdem die Zustände im alten Gebäude immer schlimmer geworden sind, beschließt man, die Geschicke der Gemeinde künftig per Home Office zu lenken. Das klappt eigentlich auch ganz gut, einige Probleme gibt es nur bei den Trauungen im Wohnzimmer der Standesbeamten. Neersen bereitet sich einmal mehr auf die Schlossfestspiele vor. Auf dem Spielplan steht unter anderem das Stück "Nathan, der Schweißer" mit seiner unverhohlenen Kritik an den Auswüchsen des modernen Kapitalismus. Auch nicht wirklich um Ausgleich bemüht ist das Kinderstück. Die Programmplaner haben sich für "Randale und Hiebe" entschieden, eine altersgerechte Bearbeitung des Schiller-Klassikers "Kabale und Liebe".

Tönisvorst hinkt der Zeit ein wenig hinterher, mit einem Jahr Verzögerung bricht das Pokemon-Fieber aus, aber mal so richtig. Die ganze Stadt ist auf der Jagd nach den kleinen Wichten, Bürgermeister Thomas Goßen möchte nur noch Pikachu genannt werden. Sein Grefrather Amtskollege Manfred Lommetz macht dagegen in Kultur. Er wird Mitglied der Künstlergruppe "Blauer Hans" und gefällt mit Monumentalbildern mit Motiven aus der Grefrather Geschichte. Der Erlös fließt in die nach wie vor marode Gemeindekasse.

In Willich hat Bürgermeister Josef Heyes eine fürwahr bahnbrechende Idee. Das ehemalige Krankenhaus, in dem zwischenzeitlich Flüchtlinge untergebracht waren, wird in eine Skihalle umgebaut. Das sorgt besonders in der Orthopädie des Krankenhauses Neuwerk für freudige Zustimmung. In Kreisen der Tönisvorster Feuerwehr hat man nicht genau aufgepasst. Einige Mitglieder fragen sich nämlich im Herbst immer noch, was es mit dieser komischen Schlauchmeldepflicht auf sich hat. In der Adventszeit besteht endlich Klarheit, was aus der Kempener Burg wird. Zum Entsetzen der Denkmalschützer sollen in den alten Gemäuern und drum herum künftig Forellen gezüchtet werden, die für ihr intensives Aroma bekannt sind. Schon zu Weihnachten genießt man in zahlreichen Haushalten heimische Burgforellen, wahlweise auch als Forellenburger. Kurz vor Weihnachten startet vom ausgebauten Flughafen Niershorst der erste Ferienflieger nach Mallorca. Das Bodenpersonal kommt aus der Hauptstadt, wo man die Eröffnung des neuen Flughafens ins nächste Jahrzehnt verschoben hat.

Das Jahr endet recht versöhnlich, nur nicht in Willich. Dort fordert eine neu gegründete Bürgerinitiative die Abschaffung des Silvesterfeuerwerks, wenn der Wind aus Richtung Westen kommt und der Hausbesitzer Karl-Heinz heißt.

