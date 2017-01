später lesen Serie Vor 73 Jahren Fritz Wingen im KZ gestorben Teilen

Twittern





2017-01-23T17:47+0100 2017-01-24T00:00+0100

Am 23. Januar 1944 starb im KZ Lublin in Polen Fritz Wingen, ein bedeutender expressionistischer Künstler, der seit 1908 in Kempen gelebt hatte. Sein erstes Atelier hatte er im Elternhaus Siegfriedstraße 16, später arbeitete er in der Heilig-Geist-Kapelle am Markt.