Fürchtet Euch Nicht: Frohe Botschaft in schwieriger Zeit

Frohe Botschaft in schwieriger Zeit

Wir kennen alle die Stelle aus dem Weihnachtsevangelium nach Lukas, bei der ein Engel den Hirten draußen auf dem Feld erscheint und ihnen verkündet, heute sei der Heiland geboren.

Mit dem Engel bricht das Licht des Himmels in ihre nächtliche Dunkelheit. Erschrocken und fast panisch müssen sie auf das Erscheinen des Engels reagiert haben. "Fürchtet Euch nicht", ruft ihnen der Engel zu. Für unsere Weihnachtsausgabe heute haben wir dieses "Fürchtet Euch nicht" zum Motto gewählt. In diesen furchteinflößenden Zeiten wollen wir heute an Heiligabend Geschichten erzählten, die Mut machen und zeigen, wie man helfen kann, Angst und Furcht zu überwinden.

Wir sprachen mit einer Hebamme, einem Notarzt, Bewährungshelfern, Notfall- und Telefonseelsorgern, einem Firmengründer, einer Krebspatientin, die ihre Krankheit überwunden hat, und psychisch Kranken, die durch Arbeit neuen Halt gefunden haben: Viel Lektüre für die Feiertage. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten.

(hb)