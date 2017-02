später lesen Stadt Kempen Frühjahrsputz: Morgen ist Anmeldeschluss 2017-02-22T17:37+0100 2017-02-23T00:00+0100

Das Interesse am Großreinemachen in Kempen ist groß. In den vergangenen Tagen meldeten sich die Straßengemeinschaften Bendheide und An der Gastendonk (St. Hubert) sowie die Vluyner Straße und die Nachbarschaft Achterberg (Tönisberg) zur Aktion "Frühjahrsputz" an. Von Andreas Reiners