Stadt Kempen: Frühjahrsputz: Viele wollen mitmachen

In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Helfer bei der Kempener Umwelt-Initiative gestiegen. Es fehlen noch Schulen und Kitas. Von Andreas Reiners

17 Gruppen haben inzwischen fest zugesagt, am Samstag, 11. März, mitzuhelfen, dass das Stadtgebiet von Kempen wieder etwas sauberer wird. Unter denen, die beim "Frühjahrsputz" mitmachen wollen, sind nun auch die Straßengemeinschaften "Asternweg" und "An der Bleiche" in Kempen, die "Flachland-Bouler" Kempen, die Ortsgruppe des Naturschutzbundes Nabu, der Heimatverein Tönisberg, die "Sonntagskicker 11:30" und das Martinskomitee Voesch sowie die Gruppe "Meister Proper". Eine besondere Gruppe will in St. Hubert aufräumen: Es sind Mitglieder der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe um Karin Schenk. Die St. Huberterin will Flüchtlinge zum Mitmachen animieren. "Die Aktion fördert das Gemeinschaftsgefühl und macht Spaß", meint sie.

Obwohl sich nun schon viele treue Helfer wieder an Kempens größter Umwelt-Initiative beteiligen wollen, fehlen noch etliche Anmeldungen von "Frühjahrsputzern" aus den vergangenen Jahren. Vor allem von den Kempener Schulen, die stets mitgemacht haben, oder Kindertagesstätten gibt es noch keine Rückmeldung. Daher der Appell von den Initiatoren der Aktion, Stadt Kempen, Firma Schönmackers Umweltdienste und Rheinische Post, sich möglichst bald anzumelden,

Bereits zum 19. Mal rufen Stadt Kempen, Firma Schönmackers und Rheinische Post zum Großreinemachen in Kempen, St. Hubert, Schmalbroich oder Tönisberg auf. Der "Frühjahrsputz" findet in diesem Jahr am Samstag, 11. März, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr statt.

All diejenigen Umweltfreunde, die am Aktionstag in Parkanlagen, an Straßen, auf Spielplätzen oder in der freien Natur mit aufräumen wollen, sollten sich bis spätestens Freitag, 24. Februar, bei der Rheinischen Post anmelden.

Das geht ganz einfach: Die Gruppen, die bereits von der Stadt angeschrieben wurden, benutzen das beigelegte Formular. Alle anderen, die helfen wollen, können sich auch formlos anmelden. Die Adresse lautet: Rheinische Post, Stichwort "Aktion Frühjahrsputz", Engerstraße 20, 47906 Kempen, Fax: 02152 2064-25 oder E-Mail an: kempen@rheinische-post.de.

Für die Anmeldung benötigt die Redaktion folgende Angaben: Name der Gruppe oder Einzelperson, Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer, Teilnehmerzahl und gewünschtes Einsatzgebiet. Das kann nämlich für den Aktionstag, 11. März, selbst gewählt werden. Wichtig ist, dass der "Frühjahrsputz" bis 14 Uhr beendet ist, damit Mitarbeiter der Firma Schönmackers den gesammelten Müll von den vorher festgelegten Sammelstellen abfahren können.

Alle Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung Post von der Kempener Stadtverwaltung mit näheren Informationen zur Aktion. Von der Stadt gibt es auch Müllsäcke. Handschuhe und Greifzangen sollten aber selbst mitgebracht werden.

Quelle: RP