Gemeinde Grefrath: Ganz Grefrath bekommt jetzt schnelles Internet

Gute Nachricht für alle, die sich bisher irgendwie abgehängt fühlen: Grefrath und alle seine Ortsteile bekommen bald schnelles Internet. Das teilte das Unternehmen "Deutsche Glasfaser" bei einer Bürgerversammlung mit. Vorher sahen die Plänen einen kompletten Ausbau nur für Mülhausen und Vinkrath vor, außerdem in weiten Teile von Alt-Grefrath und Oedt. Der Stand jetzt: In jeder Straße wird Glasfaser verlegt, jeder kann sich anschließen lassen.

Der Ausbau in Vinkrath und Oedt ist bis auf kleine Ausnahmen problemlos verlaufen. In der vergangenen Woche begann bereits der Ausbau in Grefrath, Ende März soll es planmäßig in Mülhausen losgehen. Grefraths Breitbandkoordinator Wolfgang Linke steht bei Problemen auf öffentlichen Flächen und Gehwegen als Ansprechpartner zur Verfügung. Er ist erreichbar unter Telefon 02158 40 80 116.

