Stadt Kempen: Gasleitungsbau hat Segen der Bauern

Hier wird das Projekt öffentlich vorgestellt

Planungsausschuss Vertreter von Open Grid Europe stellen das Projekt am kommenden Montag, 6. Februar, in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planung und Klimaschutz - ab 18 Uhr im Rathaus am Buttermarkt in Kempen - vor Dialogmarkt Öffentlich vorgestellt von den Planern wird Zeelink auch bei einem so genannten Dialogmarkt am Montag, 13. März,

19 bis 21 Uhr, im Forum in St. Hubert, Hohenzollernplatz 19.