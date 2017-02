Stadt Kempen: Geburtstagsfeier im Rosenmontagszug

Simone Pasch hat am kommenden Montag gleich doppelten Grund zu feiern. Als Pagin begleitet sie ihre Eltern, das Kempener Prinzenpaar, beim Zug. Und sie wird an diesem Tag 20 Jahre alt. Von Bianca Treffer

Wenn Simone Pasch vom Karneval erzählt, strahlt die 19-Jährige. Denkt sie dabei an den kommenden Rosenmontagszug in Kempen, dann funkeln ihre Augen noch ein bisschen mehr. Nicht nur, dass sie sich darauf freut, zusammen mit ihrem Bruder Christoph im Prinzenwagen ihrer Eltern, Prinz Rainer I. und Prinzessin Angelika I., als Pagen mitzufahren, für sie ist der Tag auch noch auf eine andere Art und Weise bedeutsam. Die St. Huberterin feiert am 27. Februar ihren 20. Geburtstag. "Das ist einfach nur toll. Größer kann man gar nicht feiern", meint sie lachend.

Mit ihren Februar-Geburtstagsdaten hatte sie schon das Vergnügen an Altweiber und Veilchendienstag ihren Festtag feiern zu können und auch ein Rosenmontag war bereits dabei, nämlich bei ihrem Geburtstag im Jahr 2006, aber die aktuelle Konstellation ist eine Premiere: die Eltern als Prinzenpaar und dann auch noch die Tatsache, dass der Kempener Rosenmontagszug, durch die Sturmwarnungen im vergangenen Jahr abgesagt und nun nachgeholt, ebenfalls zum Programm gehört, ist einmalig. "Ich freue mich einfach riesig. Zumal es auch mein 20. Geburtstag ist. Der ist zwar nicht so bedeutend wie der 18. Geburtstag, ab dem man ohne ,Mutti-Zettel' feiern gehen kann, aber irgendwie ist es schon was Besonderes", sagt Simone Pasch.

Wobei am Rosenmontag der Zug durch die Kempener Altstadt erst einmal im Mittelpunkt steht. Morgens geht es zur Nachbarin, die Simone die Haare zu einer Flechtfrisur stylt, danach wird mit der Familie gefrühstückt und dann geht es auch schon los. "Mein Vater ist gut in Überraschungen. Ich habe keine Ahnung, ob er sich für meinen Geburtstag etwas hat einfallen lassen. Aber selbst wenn es so ist, er verrät nichts", erzählt die 19-Jährige, die derzeit ein Langzeitpraktikum in Krefeld absolviert und sich auf Bewerbungsgespräche für die Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation vorbereitet.

Normalerweise würde die Verwandtschaft im kleinen Kreis zu Kaffee und Kuchen ins Elternhaus kommen und es würde mit Freunden eine Party im Gartenhaus steigen. Aber das gibt es dieses Jahr am Geburtstag nicht. "Das kann man alles nachholen. Für die Party habe ich schon zwei mögliche Termine im März ins Auge gefasst", berichtet Simone Pasch. Vor dem Hintergrund, dass sie selbst absolut karnevalbegeistert ist, macht ihr das nichts aus. Vielmehr hat sie ihre Freunde zum Karnevalszug eingeladen und wird tüchtig Kamelle schmeißen.

Zugerfahrung hat die St. Huberterin dabei schon. Zweimal fuhr sie im Teenie-Alter auf dem Wagen der Frauen des Kempener Karnevals-Vereins (KKV) in Kempen mit und 2015, ihrem Abi-Jahr, zog sie mit einem Teil ihrer Mitschülerinnen im Oedter Zug mit. "Bei den KKV-Frauen ging es einmal barockmäßig zu und einmal waren wir Prada-Handtaschen. Ich kann mich noch gut an die sperrigen Handtaschen-Kostüme erinnern und das ich extrem geschminkt war, was ich in dem Alter natürlich cool fand", erzählt Simone Pasch.

Durch ihre Eltern gehört Karneval von Kindesbeinen an zu ihrem Leben. "Das muss daran liegen, dass ich 1997 hochschwanger mit Simone noch Karneval feiern war", meint Angelika Pasch. Damals in einem, von Schwiegermutter genähten, extra weitem Clown-Kostüm.

Rosenmontagszug, Kinderkarneval in der Köhlerhalle, sich verkleiden an den tollen Tagen, wobei der Fundus dank Omas Nähkünsten immer groß war - Simone Pasch wuchs mit dem Karneval auf. Der Spaß an der närrischen Zeit hat sich bis heute gehalten und wenn die offiziellen Termine vorbei sind, die der Dienst als Page des Königshauses mit sich bringt, ist Feiern angesagt. Von Pagen-Outfit geht es ab ins Teufelskostüm. Nach dem Batman-Ensemble vom vergangenen Jahr nimmt Simone Pasch diesmal nicht die Fledermausflügel, sondern setzt sich die Teufelshörnchen auf.

