Gemeinde Grefrath: Gemeinde Grefrath zeichnet drei Ehrenamtler aus

Herbert Küsters und Jakob Elsen wurden gestern ausgezeichnet. Posthum wurde auch Franz-Josef Kösters geehrt. Von Manfred Baum

Im neuen Eingangsgebäude des Freilichtmuseums fand gestern Vormittag die Feierstunde für die Ehrung derjenigen Grefrather Bürger statt, die sich in den vergangenen Jahren besonders vorbildlich zum Wohl ihrer Mitmenschen ehrenamtlich engagiert hatten. Es sind diesmal drei bekannte Bürger, die aus Oedt und Vinkrath kommen: Mit Franz-Josef Kösters aus Vinkrath wurde ein Bürger posthum geehrt, denn Kösters war in der Adventszeit im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Urkunde nahm für ihn sein Sohn Roland entgegen. Weiter wurden Jakob Elsen aus Oedt geehrt, der im Dezember sein 80. Lebensjahr vollendet hatte, und Herbert Küsters aus Vinkrath.

Bürgermeister Manfred Lommetz erinnerte zu Beginn der Feierstunde daran, dass das bürgerschaftliche Engagement in der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath sehr groß ist. Das beste Beispiel zeigte sich zuletzt bei der Betreuung der Flüchtlinge. Lommetz dankte den Geehrten und den vielen ungenannten Ehrenamtlern für ihr großes "bürgerschaftliches Handeln". Dieses trage zu einem "lebenswerten Miteinander" bei, so Lommetz. Der Bürgermeister stellte fest, dass die Auswahl der Ehrenamtlern, die gestern geehrt wurden, nicht einfach gewesen sei. Rund 30 Vorschläge galt es zu prüfen und dann zu entscheiden.

Lommetz erinnerte an Franz-Josef Kösters, der mehr als 51 Jahre erster Vorsitzender und Vizedirigent des Männergesangvereins Vinkrath war. Zudem war er Ideengeber für viele Dinge, die im MGV Vinkrath umgesetzt wurden. Der Bürgermeister bescheinigte Kösters, stets bescheiden, ruhig und ausgeglichen gewesen zu sein.

Der stellvertretende Bürgermeister Roland Angenvoort hielt die Laudatio für Jakob Elsen (80), der mit großer Unterstützung seiner Ehefrau Ingeborg seit Jahren für krebskranke Kinder (Verein "Löwenkinder" in Viersen) im Einsatz ist. Der gelernte Dachdecker, der aus St. Tönis stammt, jedoch seit Jahrzehnten in Oedt lebt, war beruflich bei der Firma Girmes in Oedt tätig. In Oedt ist er sehr bekannt, weil er seit vielen Jahren Spenden für krebskranke Kinder sammelt. Er konnte im vergangenen Jahr an den Verein "Löwenkinder" 6000 Euro überreichen. Insgesamt hat er schon mehr als 20.000 Euro gespendet. Elsen dankte seinerseits den Oedtern für ihre Unterstützung.

Der dritte Geehrte, Herbert Küsters aus Vinkrath, ist nicht nur seit Jahrzehnten Schatzmeister des MGV Vinkrath, sondern war auch viele Jahre erster Vorsitzender der Interessengemeinschaft "Freizeit für Behinderte". Die Laudatio für ihn hielt Vizebürgermeisterin Kirsten Peters. Er habe dazu beigetragen, dass behinderte Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen könne. Küsters war auch viele Jahre für den Grefrather Naturschutzbund Nabu ehrenamtlich aktiv.

Quelle: RP