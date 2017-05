Serie Vor 161 Jahren: Gesellenverein in Kempen gegründet

Gesellenverein in Kempen gegründet

Jedes Jahr am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, feiert Kempens zweitältester Verein Geburtstag. Denn am 1. Mai 1856 wurde der Kempener Gesellenverein als ein berufsständischer Verein auf christlich-katholischer Basis gegründet.

Die heutige Kolpingfamilie konnte 2016 auf ihr 160-jähriges Bestehen zurückblicken. Die Mitglieder des Gesellenvereins trafen sich zunächst in einem Vereinslokal an der heutigen Heilig-Geist-Straße. 1907 wurde das neue Gesellenhaus am Hessenring bezogen. Es wurde später im Zuge der Altstadt-Sanierung abgebrochen und durch das heutige Kolpinghaus ersetzt. Die Aufnahme zeigt das ehemalige Gesellenhaus im Jahre 1910.

(gd)