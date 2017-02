später lesen Kempen Grefratherin stirbt bei Unfall in Kerken Teilen

Eine 27 Jahre alte Grefratherin ist gestern Morgen bei einem schweren Verkehrsunfall in Kerken tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Grefratherin mit ihrem Auto gegen 8 Uhr auf der Heronger Straße von Wachtendonk in Richtung Aldekerk unterwegs. In Höhe der Einmündung "An der Eyller Schanz" geriet sie auf gerader Strecke nach einem Überholvorgang beim Wiedereinscheren ins Schleudern. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Die 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

