Stadt Kempen: Grüne sind für Senkung der Kindergartenbeiträge

Von der guten Haushaltslage der Stadt Kempen sollen auch die Eltern von Kindergarten- und Grundschulkindern künftig mehr profitieren. Das meint die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.

Im Rahmen ihrer Beratungen des Haushaltsplanentwurfs für 2017 beantragen sie für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14. März, dass die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in der Kindertagesstätten oder in der Tagespflege sowie im Bereich der Offenen Ganztagsschule (OGS) um 15 Prozent gesenkt werden. Die niedrigeren Beiträge sollen dann schon zum neuen Kindergartenjahr, das am 1. August beginnt, gelten.

Im Antrag der Grünen heißt es, dass die aus den Elternbeiträgen von der Stadtverwaltung für dieses Jahr kalkulierten 1,725 Millionen Euro um rund 259.000 Euro gesenkt werden sollen. Die Mindereinnahmen müssten aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden. Die allgemeine Haushaltslage der Stadt sei so gut, dass gerade Eltern mit mittleren Einkommen stärker entlastet werden könnten, so die Grünen.

(rei)