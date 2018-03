später lesen Stadt Kempen Gute Schule 2020: Politik irritiert über Konzept der Stadtverwaltung FOTO: Kaiser FOTO: Kaiser 2018-03-15T17:27+0100 2018-03-16T00:00+0100

Zu leichten Irritationen bei der Politik hat das dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegte Konzept zum Landesprogramm "Gute Schule 2020" geführt. In der Sitzung erläuterte Stadtkämmerer Jörg Geulmann die Beratungsvorlage. Sie sei in der Kämmerei erarbeitet worden - in erster Linie vor dem Hintergrund, rechtzeitig die Fördermittel aus dem Landesprogramm für die Modernisierung der Kempener Schulen beantragen zu können. Wie berichtet, kann die Stadt Kempen über die NRW-Bank tilgungs- und zinsfreie Darlehen bekommen, wenn das Geld in die Modernisierung von Schulen investiert wird. Von 2017 bis 2020 kann Kempen insgesamt etwa 1,64 Millionen Euro beantragen.

Uwe Reimann Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Uwe Reimann (rei) ist Redakteur der Rheinischen Post für den Kreis Mettmann. zum Autorenprofil schließen