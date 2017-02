Wenn Kempsche Jecke trecke

Beim Kempener Thomaeum laufen acht Mal elf Schüler beim Zug mit. Insgesamt werden 700 Tüten Wurfmaterial gepackt. 60 Schüler und Lehrer sind es, die das Luise-von-Duesberg-Gymnasium beim Zug vertreten und ebenfalls jede Menge Kamelle unter die Besucher bringen werden.

Die tollen Tage beginnen heute in Kempen um 11.11 Uhr mit einer großen Altweiber-Party im Zelt auf dem Buttermarkt. Dem schließt sich am kommenden Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, der Kostümball "Alle Narren unter einem Hut" in der Köhlerhalle am Schmeddersweg an. Ganz neu ist am Karnevalssonntag (26. Februar) der närrische Frühschoppen im Festzelt auf dem Buttermarkt. Der Rosenmontag steht in Kempen ganz im Zeichen des närrischen Lindwurms. Um 12.11 Uhr startet der Zug mit 99 Gruppen nach dem Motto "Wenn Kempsche Jecke trecke".