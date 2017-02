Gemeinde Grefrath: Hallenbad ist zukunftsfit gemacht

Die Gemeindewerke Grefrath haben das 50 Jahre alte Schwimmbad saniert. Dafür wurden rund 800.000 Euro investiert. Der Komplex ist jetzt komplett barrierefrei. Ab Montag ist wieder geöffnet. Von Manfred Baum

Wer das sanierte Hallenbad am Park betritt, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Die knapp einjährige "Verjüngungskur" hat dem 50 Jahre alten Hallenbad gut getan. Als wirkt modern und - was für die Besucher auch wichtig ist - alles ist jetzt barrierefreiheit.

Der Geschäftsführer der Gemeindewerke, Erik Ix, zeigte sich beim Rundgang mit der Presse sehr zufrieden. Er sprach von einem "weiteren Meilenstein" der Gesamtsanierung des Hallenbads, der nun erreicht sei. Der Leiter Netze der Grefrather Gemeindewerke, Andreas Vogel, und Erik Ix sind besonders froh, dass das gesamte Bauprojekt aus Eigenmitteln der Werke finanziert werden konnte. Dadurch, so Erik Ix, hätten die Gemeindewerke "einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Sicherung eines attraktiven Schwimmbetriebes in Grefrath geleistet. Seit 2008 haben die Werke rund drei Millionen Euro in das Hallenbad investiert.

Am kommenden Montag, 13. Februar, öffnet das Bad um 6.30 Uhr wieder seine Türen für den öffentlichen Schwimmbetrieb. "Wir werden das Bad künftig im Frühjahr bis weit in den Mai hinein länger offen halten", sagte Ix. Bisher war der Hallenbetrieb zumeist Mitte April beendet. Ix kann sich auch gut vorstellen, dass im jetzt eingezäunten Außenbereich im Frühjahr Sonnenliegen bereit gestellt werden. Die Umzäunung wurde aus Sicherheits- und Sauberkeitsgründen in Abstimmung mit der Gemeinde Grefrath vorgenommen. Der Zaun wird noch bepflanzt.

Der erste Eindruck beim Betreten des sanierten Bades ist sehr positiv. Alles ist heller. Dafür sorgt auch das neue LED-Licht. Auch die Unterwasserbeleuchtung hat jetzt LED-Lampen. Eingangs- und Umkleidebereich sowie die kleine Cafeteria sind komplett modernisiert.

Im Zuge der Umbauarbeiten wurden das Dach gedämmt und die bereits vorhandene Photovoltaikanlage neu errichtet. Diese Maßnahme war wegen eines Bauschadens aus einem früheren Sanierungsabschnitt notwendig. Die Kosten dafür sind im Wesentlichen durch Versicherungsleistungen gedeckt. Die Kosten lagen bei rund 150.000 Euro.

Nicht wieder zu erkennen ist der Umkleide- und Sanitärbereich. Auch der ist jetzt barrierefrei. Es gibt jetzt vier Sammel-, sechs Einzel- und vier Familienumkleiden. Dazu wurden zwei Großumkleiden für gehandicapte Menschen eingerichtet. Die Duschen und Toiletten wurden saniert sowie an neueste Hygienestandards angepasst. Es gibt im Bad eine neue Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Ebenso wurde eine energiesparende Klimadecke zur zusätzlichen Erwärmung der Umkleidebereiche installiert. Das gesamte Wärmesystem ist in das Nahwärmenetz der Gemeindewerke Grefrath eingebunden und wird darüber auch ständig überwacht. Die komplette Warmwassertechnik wurde entsprechend den aktuellen Hygieneanforderungen erneuert, um auch eine automatische Legionellen-Prophylaxe zu gewährleisten.

Im neu gestalteten Eingangsbereich gibt es jetzt ein automatisiertes Kassensystem. In der neuen Cafeteria finden die Gäste nun einen Wasserautomaten und einen Automaten für Heißgetränke.

Die Decken wurden entsprechend den neuen Brandschutzbestimmungen saniert. Außerdem wurde die gesamte Elektrotechnik erneuert. Angeschafft wurde zudem eine spezielle Vorrichtung, die Menschen mit Behinderung problemlos ins Bad bringt. Zwölf Firmen waren an der Sanierung beteiligt.

