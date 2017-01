Stadt Kempen: Hausputz in der Kirchturmspitze

Für das Saubermachen stiegen Peter Jeske und Hans-Werner Reitz in luftige Höhen. Im Turm der Propsteikirche reinigten die beiden Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Kempen den Nistkasten für Wanderfalken. Von Bianca Treffer

Ein Eimer, Handschuhe und ein Seil, das sind die Ausrüstungsgegenstände, mit denen Peter Jeske und Hans-Werner Reitz durch die Kempener Propsteikirche zu einer kleinen Holztür, rechts neben dem Altarraum, gehen. Nachdem die beiden Mitglieder der Ortsgruppe Kempen im Naturschutzbund (Nabu) die Tür zum Turm geöffnet haben, setzen sie die Stirnlampen auf. "Dafür ist oben nachher nicht mehr der richtige Platz. Das ist nicht nur hoch, sondern auch eng da oben", erklärt Reitz.

Dann geht es an den Aufstieg. Ausgetretene Steinstufen führen in enger Wendeltreppe in die Höhe. Doch schon nach einigen Metern ist Schluss. Eine steile Metalltreppe löst die geschichtsträchtigen Stufen ab. Sie führt in den eigentlichen Turmraum. Ein kurzer Zwischenstopp wird eingelegt. Mit skeptischem Blick begutachten Jeske und Reitz die offene Eisentreppe, die - unterteilt mit kleinen Podesten - entlang der Turmwände zur Spitze führt. "Man vergisst, wie sich der Aufstieg gestaltet", beschreibt Jeske die Situation, die für nicht schwindelfreie Menschen ein Problem darstellen k önnte.

FOTO: wolfgang kaiser

Einmal im Jahr führt die Naturschützer der Weg in die Turmspitze von der Kempener Pfarrkirche, um den dortigen Wanderfalkenkasten zu reinigen. Seit Dezember 2014 unterhält die Nabu-Ortsgruppe in dem Kirchturm eine Nisthilfe für diese Greifvogelart. Wobei die Holzkonstruktion, die genau angepasst wurde, von den Tieren gut angenommen wird. Im ersten Jahr schlüpften zwei Jungtiere, die im Anschluss daran durch die Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz beringt wurden.

Im Jahr 2016 wurden drei Eier entdeckt. Zwei weibliche Tiere und ein männliches Tier schlüpften. Allerdings kam es zu einem Unfall. Bei Flugübungen stürzte einer der Jungvögel ab. "Die Jungtiere machen immer Trockenübungen auf dem Rost vor dem Nistkasten. Im Mai hatten wir stürmische Tage und eine Windböe erfasste einen der Vögel und riss ihn vom Rost herunter. Der noch flugunfähige Vogel wurde vom Wind bis zum Buttermarkt getragen, wo er abstürzte, gegen ein Schild schlug und dort liegenblieb. Die Feuerwehr barg den Vogel. Naturschützer übernahmen den Vogel und suchten fachliche Hilfe auf. Aber trotz dieser Unterstützung erlag der Jungvogel seinen schweren Verletzungen.

Überhaupt war das Jahr geprägt von Vogelunfällen. "Vier weitere Turmfalken wurden an der St. Huberter Straße aus dem Nest geworfen und ein erwachsener Sperber wurde verletzt in der Tulpenstraße gefunden", berichtet Jeske, der auch Sprecher der Nabu-Ortsgruppe Kempen-St. Hubert-Tönisberg ist. Beim Sperber, der ebenfalls starb, war es besonders tragisch. Es handelte sich um ein Männchen und die kümmern sich bei dieser Tierart um die Aufzucht des Nachwuchses. Der Nabu vermutet, dass deshalb irgendwo in einem Nest Jungtiere verhungert sind.

Inzwischen sind die beiden Naturschützer an der Empore des Turmes angekommen, die direkt in den Glockenstuhl führt. "Sind wir dicker geworden? Das kommt mir immer schmaler vor", sagt Reitz scherzend, als er durch den engen Durchgang steigt und die nahezu senkrecht nach oben führende Treppe in die Turmspitze hinauf klettert. Der Blick über Kempen ist beeindruckend, aber dem schenken Jeske und Reitz kaum Beachtung. Ihr ganzes Interesse gilt dem Nistkasten. Langsam aber sicher füllen Federn und Knochenreste den Eimer.

Per Seil schaukelt der Eimer kurze Zeit später in die Tiefe. "Es ist hier so eng, dass man mit dem vollen Eimer nicht anders runter kommt", erklärt Peter Jeske, der sich freut, dass nun alles wieder für die Wanderfalken vorbereitet ist. Die kommen in der Regel im Januar oder Februar aus den Wäldern zurück und begeben sich auf die Suche nach einer Nistmöglichkeit. "Wir hoffen, dass der Kasten wieder angenommen wird und es erneut Nachwuchs gibt", sagt Jeske und betont noch einmal wie sehr es die Nabu-Ortsgruppe freut, dass sie den Kirchenturm für den Nistkasten nutzen können.

