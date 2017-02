Stadt Kempen: Helfer für zwei Wahlen gesucht

Für die Landtagswahl am 14. Mai und die Bundestagswahl am 24. September suchen die Kommunen wieder ehrenamtliches Personal für die Wahllokale. Die Organisation ist bereits angelaufen. Von Willi Schöfer

So langsam bereiten sich die Stadt- und Gemeindeverwaltungen auf die Landtagswahl am 14. Mai vor. "In den nächsten Tagen gehen die Schreiben an die Wahlhelfer raus, die uns bisher immer unterstützt haben", sagt Jürgen Heinen, der die Wahl wieder in der Gemeinde Grefrath koordiniert. In Nordrhein-Westfalen sind die Kommunen auf mehr als 100.000 Wahlhelfer angewiesen sein. Wie sieht es derzeit in Kempen und Grefrath aus? Die Rheinische Post hat mal nachgefragt.

"Natürlich wird es in Zeiten der Wahlverdrossenheit nicht einfacher, genügend Wahlhelfer zu finden", meint Christoph Dellmans, Pressesprecher der Stadt Kempen. Bislang habe dies deswegen auch immer geklappt, weil viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung dafür eingesetzt werden konnten. Es könnte in diesem Jahr noch etwas schwieriger werden, zumal es mit der Bundestagswahl am 24. September eine weitere Wahl geben wird und dann vielleicht der eine oder andere bisherige Wahlhelfer aufgrund seines Jahresurlaubs ausfallen könnte. Sowohl Jürgen Heinen als auch Christoph Dellmans hoffen aber nicht, dass es zu größeren Problemen kommen wird. In Kempen wird das Stadtgebiet bei beiden Wahlen in 23 Urnen-Wahllokale aufgeteilt, darüber hinaus wird es drei Briefwahl-Lokale geben. Dazu braucht man in Kempen in den normalen Wahllokalen 186 Männer und Frauen, bei der Briefwahl sind dies 25. In Grefrath war bereits bei der letzten Bürgermeister-Wahl im Jahr 2015 die Zahl der normalen Wahlbezirke von 17 auf acht reduziert worden. So wird die Regelung auch in diesem Jahr sein, dazu kommen zwei Lokale für die Briefwahl.

In der Regel gibt es bei Wahllokalen acht Wahlhelfer oder -helferinnen. Aus ihren Reihen kommt der Wahlvorstand, sein Stellvertreter, Schriftführer und Vertreter sowie Beisitzer. Was machen Wahlhelfer? Am Wahltag unterstützen und überwachen sie die Stimmabgaben, sorgen für Ruhe und Ordnung im Wahlraum und dafür, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Sie beschließen über die Gültigkeit und Ungültigkeit von Stimmen und ermitteln das Wahlergebnis im Wahlbezirk ab 18 Uhr. Wahlhelfer, die in einem Briefwahlbezirk eingesetzt sind, zählen die Stimmen der Briefwähler und stellen auch dort das Wahlergebnis fest.

Es gibt ein Videoclip des Landes NRW sowie im Internet unter: nrw.mehr-demokratie.de/wahlhelfer sogar ein Online-Bewerbungsformular, mit dem man sich um das Ehrenamt bewerben kann und dass dann an die zuständige Kommune weitergeleitet wird. Auch auf der Homepage der Stadt Kempen soll der Clip demnächst zu finden sein.

Eine Resonanz darauf ist allerdings bislang nicht spürbar, weder in Kempen noch in Grefrath. Es hofft wird weiterhin, dass sich vor allem junge Menschen melden.

Es gibt sogar für diese Tätigkeit eine kleine Aufwandsentschädigung, "Erfrischungsgeld" genannt. In Kempen werden erst einmal bei der Landtagswahl an die Beisitzer 30 Euro gezahlt. "Hier in Grefrath müssen wir darüber noch verhandeln, weniger als 28 Euro dürfen es aber nicht sein", sagt Jürgen Heinen. Außerdem erhalten Mitarbeiter und Mitarbeiterin aus der Stadtverwaltung Kempen beziehungsweise Gemeindeverwaltung Grefrath dafür jeweils acht Stunden Freizeitausgleich.

In Kempen ist für die Wahlvorbereitung Helmut Hermes und Andrea Messer mit den Kolleginnen Birgit Brauer und Marita Weber zuständig. Wer sich als Wahlhelfer melden möchte, erhält nähere Informaionen bei Helmut Hermes (Ruf: 02152 917-287 oder E-Mail an: helmut.hermes@kempen.de) oder bei Andrea Messer (Ruf: 02152 917-230 oder E-Mail an: andrea.messer@kempen.de).

Wer in Grefrath Fragen zum Einsatz als Wahlhelfer hat, kann sich an Jürgen Heinen (Ruf: 02158 4080118 oder E-Mail an: jürgen.heinen@grefrath.de) wenden.

