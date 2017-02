Serie Zur Geschichte Der Kempener Burg (4): Herrschaftszentrum von Bedeutung

Die Kempener Burg war die Machtzentrale für Stadt und Land Kempen und auch überregional von politischer Bedeutung. Wichtige Persönlichkeiten haben sich hier aufgehalten. Ein Querschnitt. Von Hans Kaiser

KEMPEN In der Burg residierte der Amtmann des Kölner Erzbischofs. Er war der direkte Vertreter des Landesherrn; nach heutigen Begriffen am ehesten mit dem Landrat zu vergleichen. Er war militärischer Befehlshaber und oberster Gerichtsherr vor Ort. In der Burg wurden Gefangene verhört wie 1601 die bedauernswerte Sibilla This aus St. Hubert, der man Hexerei vorwarf. Ihre Streckbank stand im Ostturm der Burg, und sie verstarb auf der Folter. Der kurfürstliche Finanzverwalter, der Kellner, empfing im Kastell die dem Kurfürsten geschuldeten Abgaben und legte alljährlich das Steueraufkommen von Stadt und Land Kempen fest. Unterm Nussbaum vor der Burg tagte das Gericht über Leben und Tod eines Missetäters. Kurz: Die Burg repräsentierte die damalige staatliche Gewalt, und die städtische Siedlung blieb vorsichtig auf Abstand zu ihr.

Indes: Wenn sich Persönlichkeiten von Format in der Burg aufhielten und von hier aus ihre Entscheidungen trafen, bekam das Kastell Bedeutung für die gesamte Region. Einer der wichtigsten Amtmänner in der Kempener Landesburg war Wilhelm von Rennenberg (er amtierte hier von 1540 bis 1546), aus einem der bedeutendsten rheinischen Edelgeschlechter stammend und in seiner Vor-Kempener Zeit erprobt in hohen diplomatischen und militärischen Ämtern - unter anderem als Befehlshaber der Reiterei des Reichsheeres gegen die Türken. Rennenberg ist heute noch so bemerkenswert, dass ein renommierter Historiker wie Professor Leo Peters ihm ein eigenes Buch gewidmet hat (nämlich den Band 31 der Schriftenreihe des Kreises Viersen).

Rennenberg hat die umfangreiche evangelische Gemeinde in Kempen nach Kräften gefördert, bis Kaiser Karl V. ihm einen strengen Verweis erteilte. Das führte schließlich zu seiner Absetzung. Aber solange er in der Landesburg residierte, hat der Amtmann nicht nur für Kempen viel bewegt. In der Burg übergaben ihm am Pfingstsamstag 1545 die Kempener Wiedertäufer ein grundsätzliches Bekenntnis ihrer Glaubensrichtung. Das bedeutende Dokument ist das älteste bekannte Täuferbekenntnis des Rheinlands überhaupt und sicherlich repräsentativ für das Täuferwesen der ganzen Region. Unterstützung in seinem Wirken für die evangelische Sache findet Rennenberg bei seinem Erzbischof Hermann von Wied. Der kommt am 5. Januar 1546 auf die Burg, als sein Kempener Amtmann seine Tochter Eva mit dem ostfriesischen Häuptling Tido von Inn- und Knyphausen verheiratet.

Der Erzbischof besiegelt persönlich den Ehevertrag - als erster in einer Reihe hochrangiger Zeugen wie Anna, Gräfin von Ostfriesland, oder wie Hermann, Graf von Neuenahr-Moers, die alle ihr Siegel darunter setzen. Im damaligen Kaiserreich der Deutschen steht die Auseinandersetzung der evangelischen Fürsten mit dem streng altgläubigen Kaiser Karl V. bevor. Im Juli 1546 werden die bewaffneten Auseinandersetzungen beginnen, und einige der Kempener Gäste werden aktiv daran teilnehmen. Da bietet die Rennenberg-Hochzeit eine gute Gelegenheit - oder auch einen Vorwand ? - um Standpunkte auszutauschen und Absprachen zu treffen: die Kempener Burg als politisches Forum.

Die Burg war aber auch die Residenz des Landesherrn, wenn der im Städtchen weilte. Hier bezog der Kurfürst bzw. Erzbischof von Köln seine Gemächer, wenn er über die Burgstraße durch das Spalier der Hoch rufenden und Salut schießenden Bürger angerollt war. Im Vorhof der Burg nahm am 20. August 1652 der neu gewählte Kurfürst Maximilian von Bayern die Huldigung und den Treueid der Kempener Honoratioren entgegen - auf einer Art Theaterbühne, wie der barocke Zeitgeist das schätzte. Im August 1745 weilte Kurfürst Clemens August von Wittelsbach in der Burg. Von dort besuchte er das gegenüberliegende, 1630 von den Mönchen bezogene Franziskanerkloster. Die Gebäude waren durch Abriss und Verfall verwüstet, ein Feuer hatte weiteren Schaden gebracht. Clemens August brach in den Ausruf aus: "Oh, was ein wüstes Kloster, was eine wüste Kirch!", und mit seiner Hilfe entstand von 1746 bis 1749 das zweite Klostergebäude, das heutige Kulturforum.

Noch andere illustre Gäste hat die Burg gesehen. Es deutet einiges darauf hin, dass hier 1473 der mächtige Burgunderherzog Karl der Kühne mit seinem Verbündeten, dem abgesetzten Kölner Erzbischof Ruprecht von der Pfalz, Kriegsrat gehalten hat. Der konfliktfreudige Kölner Kirchenfürst hatte den Burgunder um Hilfe bei seinem Kampf gegen die kurkölnischen Landstände gebeten, konkret: gegen das Kölner Domkapitel, den größten Teil des Adels und der Städte in seinem Fürstentum. Karl sagte seinen Beistand gerne zu. Sein Ziel war die Errichtung eines großen Territoriums von Südfrankreich bis zur Nordsee. Sein Kalkül: Würde er sich in die kölnischen Machtkämpfe einmischen, böte sich ihm die Chance, seinen westeuropäischen Machtbereich um den Niederrhein zu erweitern.

Wir können davon ausgehen, dass burgundische Entscheidungsträger und wohl auch Karl der Kühne selbst mit dem umstrittenen Kölner Erzbischof Rupprecht auf der Kempener Burg in mehreren Konferenzen das weitere gemeinsame Vorgehen im Erzstift Köln besprochen haben. Wahrscheinlich ging es um die geplante Belagerung der Stadt Neuss. Eröffnet wurde sie, als am 29. Juni 1474 ein burgundisches 50.000-Mann-Heer vor die Mauern der Rheinstadt rückte. War diese Stadt gefallen, so plante Karl, würde er sich Bonn und dann die Handelsmetropole Köln vornehmen. Seine Präsenz in Kempen ist zwar wortwörtlich nicht bezeugt. Dafür verzeichnen die Kempener Landrechnungen Ausgaben für seinen Sohn, den Herzog Antoine; für seinen Kanzler und schließlich für seine Leibgarde. Unsere Schlussfolgerung: Wo die herzogliche Wache aufzieht, kann der Herzog nicht fern sein.

Die Auswirkungen des erzbischöflich-burgundischen Zusammengehens sollte Kempen zu spüren bekommen. Eine Reihe seiner Bürger musste zu gefährlichen Schanzarbeiten vor den Mauern der belagerten Stadt Neuss ausrücken. Sie gehörten zu den armen Wichten, die beim Ausheben der Belagerungsgräben unter feindlichem Beschuss mit der Schüppe in der Hand um ihr Leben laufen mussten. Von den vielen Fuhrdiensten, die Kempener für die burgundische Belagerungsarmee leisten mussten, ganz zu schweigen. Erst am 9. Juli 1475 zog das burgundische Heer unter dem Druck einer kaiserlichen Entsatz-Armee von Neuss ab. Das ist jetzt 541 Jahre her.

(Fortsetzung folgt)

