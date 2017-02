Stadt Kempen: Hülser Straße: Der Tiefbau ist gut im Zeitplan

Abgelöste Fahrbahnmarkierung im Baustellenbereich sorgte für Verwirrung und wurde erneuert.

"Gut im Zeitplan" lautet die Auskunft von Kempens Tiefbauamtsleiter Torsten Schröder in Bezug auf den Kanalbau-Fortschritt auf der Hülser Straße in Kempen. Im Abschnitt zwischen der Kreuzung Industriering Ost und Einmündung Verbindungsstraße/Bahnübergang buddelt seit geraumer Zeit die Kempener Tiefbaufirma Hamelmann. Stadt und Stadtwerke lassen in einer Gemeinschaftsaktion den Abwasserkanal sowie die Versorgungsleitungen erneuern. Dafür ist die Hülser Straße in dem genannten Abschnitt vorübergehend zur Einbahnstraße umfunktioniert worden. Der Verkehr kann nur stadtauswärts fließen.

Für einige Verwirrung haben in jüngster Zeit die zusätzlichen Fahrbahnmarkierungen im Kreuzungsbereich Industriering Ost gesorgt. Wegen der Baustelle ist die Fahrbahn dort eingeengt, die eigenständige Linksabbiegespur aus Richtung Außenring ist gesperrt, weil sie für die stadtauswärts fahrenden Fahrzeuge als Fahrspur benötigt wird. Die aufgeklebten gelben Markierungen hatten sich in der vergangenen Woche allerdings weitgehend abgelöst. Nach Kritik in den sozialen Netzwerken hat die Baufirma nachgebessert und die gelben Markierungen erneuert.

Dennoch gilt für die Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich weiterhin erhöhte Vorsicht. Insbesondere in der Dunkelheit kann die Verkehrsführung bei Ortsfremden zu Verwirrung führen.

