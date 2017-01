Neue Serie: In dieser Woche vor . . . Jahren

In dieser Woche vor . . . Jahren

Zu Beginn des neuen Jahres startet die Rheinische Post eine neue Serie über die reiche Geschichte unserer Region. Unter der Überschrift: "In dieser Woche vor ... Jahren" wird gezeigt, was zum entsprechenden Jahrestag im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe geschah.

Den Auftakt macht der Verlust des Kreissitzes für Kempen am 1. Januar 1975 - für die Stadt eine bittere Niederlage. Anderthalb Jahrhunderte war sie Sitz einer Kreisverwaltung gewesen. Noch Ende der 1950er-Jahre hatte man das Franziskanerkloster zur Verwaltung für den Kreis Kempen-Krefeld um- und ausgebaut (Bild) und einen Neubau daneben gesetzt. Wenige Jahre später wurde Viersen Kreisstadt, und Kempen verlor Hüls, was das Verfassungsgericht Münster am 6. Dezember 1975 bestätigte.

