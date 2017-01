Gemeinde Grefrath: In Grefrath sinken die meisten Gebühren

In Grefrath sinken die meisten Gebühren

Besonders beim Müll müssen die Grefrather im neuen Jahr nicht mehr so tief in die Tasche greifen. Höchst erfreulich ist die Tatsache für die Grefrather, dass es im neuen Jahr auf breiter Front Gebührensenkungen gibt und die vereinzelten Gebührenerhöhungen überschaubar sind und nicht aus dem Rahmen fallen.

Die Gesamtkosten für eine Beerdigung auf dem Gemeindefriedhof an der Schaphausener Straße sehen wie folgt aus: Wahlgrab minus sechs Euro auf jetzt 3232 Euro, Reihengrab plus acht Euro auf jetzt 2469 Euro, Kindergrab plus 14 Euro auf jetzt 1857 Euro, Urnenwahlgrab minus fünf Euro auf jetzt 1874 Euro. Hinzu kommen bei einer Beerdigung unter anderem noch die Gebühren für Verleihung von Grabnutzungsrechten (30 Jahre Erdgrabstätte, 20 Jahre Urnengrabstätte) und die Gebühren für die Aufstellung von Grabmalen oder Grabbeigaben. Diese Gebühren haben sich nur unwesentlich verändert. Die Abfallbeseitigungsgebühren sinken. Die wichtigsten Gebühren: Tonne grau/blau Grundgebühr 120- Liter-Tonne bisher 9,02 Euro, jetzt 8,15 Euro 240-Liter-Tonne bisher 18,04 Euro, jetzt 16,30 Euro. Leistungsgebühr: 120-Liter-Tonne bisher 5,41 Euro, jetzt 5,36 Euro. 240-Liter-Tonne bisher 1082 Euro, jetzt 10,72 Euro. Braune Tonne Grundgebühr 120 Liter Tonne bisher 1,94 Euro, jetzt 1,86 Euro. Leistungsgebühr 120-Liter-Tonne bisher 4,28 Euro, jetzt 4,22 Euro. 240-Liter-Tonne bisher 8,57 Euro jetzt 8,44 Euro.

Legt man 13 Entleerungen bei der grauen und blauen Tonne zugrunde so ergibt sich pro Leerung eine Ersparnis von 3,04 Euro. Bei der braunen Tonne sind es 1,84 Euro pro Entleerung. Auch die Abfallsäcke werden billiger. Der 70-Liter-Sacke (graue und blaue Tonne) sinkt die Gebühr um 51 Cent auf jetzt 4,75 Euro bei der Grundgebühr und die Leistungsgebühr sinkt um die Cent auf 3,13 Euro.

(mab)