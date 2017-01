später lesen Stadt Kempen In Kempen neue Heimat gefunden Teilen

Am morgigen Donnerstag, 26. Januar, vollendet im Haus an der Siegfriedstraße 7 in Kempen die gebürtige Portugiesin Emidia Sobral Dias Ferro in bemerkenswerter geistiger und körperlicher Frische ihr 90. Lebensjahr. Vor 50 Jahren kam sie aus Portugal an den Niederrhein und hat stets in Kempen gelebt.