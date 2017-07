später lesen Gemeinde Grefrath Juli-Programm in der Abtei Mariendonk 2017-07-04T17:37+0200 2017-07-05T00:00+0200

Ein Glaubensgespräch zum Thema "Kann man die Kirche lieben?" steht am kommenden Samstag, 8. Juli, 15 Uhr, auf dem Programm der Abtei Mariendonk. Jeder ist eingeladen, es wird um eine Spende für Kaffee und Kuchen gebeten. Am Mittwoch, 12. Juli, 19 Uhr, spricht Prof. Dr. Ulrich Berges zum Thema "Tritojesaja im Jesajabuch". Ein Seminar für alle, die sich ermutigen lassen wollen, ihr Leben im Spiegel von Texten zu überdenken, findet vom 14. bis zum 16. Juli statt. Die bunte Vielfalt des Lebens soll an diesen Tagen Thema sein.