Stadt Kempen: Keine Hinterbliebenen? Kommune zahlt

Wer finanziert die Beerdigung, wenn es keine Hinterblieben gibt? Wenn sie keiner findet, muss es die Kommune machen. Sie nimmt in der Regel die günstigste Variante: eine anonyme Feuerbestattung. Von Willi Schöfer

Eine 84-Jährige lag in Köln mehr als ein Jahr tot in ihrer Wohnung. Niemand hatte die Frau vermisst, weil es keinen Kontakt zu Verwandten mehr gab. In dem Fall, über den unlängst die Rheinische Post geschrieben hatte, konnten zwar Verwandte ermittelt werden. Diese lehnten es aber ab, sich um die Beerdigung zu kümmern. Was passiert in solchen Fällen oder dann, wenn es überhaupt keine Verwandten mehr gibt? Die RP hat in Kempen und Grefrath mal nachgefragt.

"Es ist Aufgabe der Ordnungsbehörde, in den Fällen tätig zu werden, wo es scheinbar keine Angehörigen mehr gibt oder wenn diese sich weigern, aus welchen Gründen auch immer die Bestattung durchzuführen oder die Kosten zu begleichen", sagt Norbert Franken, Ordnungsamtsleiter in Grefrath. Sollten sich die Angehörigen weigern, ihrer Verpflichtung innerhalb einer Frist nachzukommen, unabhängig davon, ob sie das Erbe ausschlagen oder nicht, sei die Ordnungsbehörde nach dem Bestattungsgesetz NRW verpflichtet, die Bestattung in der Gemeinde zu veranlassen, auf deren Gebiet der Tod eingetreten ist. Der Kostenbescheid wird dann dem nächsten Angehörigen zugestellt.

Auch komme es hin und wieder vor, ergänzt Franken, dass es überhaupt keine Verwandten mehr gibt. Auch dann das gleiche Verfahren: Erst forsche man nach, ob es Angehörige gibt und ob die Tote über Mittel verfügt, selbst für diese Kosten aufzukommen. Sei alles negativ, würde die Bestattung in einfachster aber würdevoller Form angeordnet und aus dem allgemeinen Gebührenhaushalt gezahlt.

Meist komme es in derartigen Fällen zu einer anonymen Feuerbestattung. "Aber wir entscheiden das im Einzelfall" meint Franken. Es gab in der Vergangenheit auch Fälle, in denen es zwar keine Angehörigen mehr gab, aber sich Bewohner eines Seniorenheimes, in dem die Tote lange Zeit betreut wurde, bereit erklärt, eine kleine Beerdigungsfeier zu organisieren und auch die Grabpflege zu übernehmen. Dann mache man schon mal eine Ausnahme von der anonymen Bestattung, zum Beispiel durch eine Urnenbestattung mit einer einfachen Grabstelle.Ähnlich sind dies auch Kempens Ordnungsamtsleiter Ulrich Eckerleben. "Wenn sich keine Angehörigen recherchieren lassen, nehmen wir ebenfalls die günstigste Variante, in der Regel die anonyme Feuerbestattung." Auch er spricht von eine würdevollen Form und von Ausnahmen, sollte es einen Freundes- oder engen Bekanntenkreis der Toten geben. Dann wäre auch ein vor der Beisetzung eine Gedenkstunde in der Friedhofskapelle denkbar. Nur dies müsse dann in einem vernünftigen Kostenrahmen erfolgen, da die Allgemeinheit dann für die Begleichung aufkomme.

"Bei uns wird ebenfalls keiner verscharrt, sondern in einfachster Form würdevoll beerdigt", sagt Willichs Ordnungsamtsleiter Martin Zinnel. Es käme hin und wieder vor, dass die Verstorbenen überhaupt keine Angehörigen mehr hätten. In diesen Fällen und nach gründlicher Recherche und Rücksprache mit Nachbarn oder den Altenheimen sei man verpflichtet, nach Bekanntwerden des Todesfalls die Verstorbenen innerhalb weniger Tage unter die Erde zu bringen. Dies geschehe durch Verbrennen, mit einer anonymen Bestattung der Urne. Zinnel: "Auf unseren Friedhöfen gibt es dafür spezielle Felder, wo diese stillen Beisetzungen stattfinden." Übrigens, ergänzt er, würden auch immer mehr jüngere Menschen, die ein entsprechendes Testament gemacht haben, sich für diese anonymen Bestattungen entscheiden.

Natürlich würde dann die einfachste Form gewählt, dies fange beim Sarg an und höre bei der Auskleidung auf. Die Allgemeinheit sprich der Steuerzahler müsse dann für die Kosten aufkommen. Im Regelfall würden die Kosten des Bestatters von rund 900 Euro übernommen, würde darüber im Wege der internen Verrechnung die Friedhofsverwaltung die Kosten für das anonyme Gräberfeld erstattet bekommen.

