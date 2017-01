Serie In Dieser Woche - Vor 42 Jahren (1. Januar 1975): Kempen ist keine Kreisstadt mehr

Zuerst sah alles so gut aus. Als am 1. Januar 1970 die kommunale Neugliederung in Kraft trat, hatte Kempen, das mit der Landgemeinde Schmalbroich eine Verwaltungseinheit bildete, drei Stadtteile dazu gewonnen: St. Hubert, Tönisberg und Hüls. Seit 1816 Kreisstadt, war es nach wie vor Sitz des 1929 gebildeten Landkreises Kempen-Krefeld (KK). Von Hans Kaiser

KEMPEN Im Zuge der kommunalen Neugliederung ist 1970 die bis dahin kreisfreie Stadt Viersen zum Landkreis Kempen-Krefeld gekommen, und man hat ihr Dülken, Süchteln und Boisheim zugeschlagen. Damit ist Viersen größer als jede andere Kommune im Kreis; knapp ein Drittel der Kreisbewohner lebt nun in ihr. Bereits 1966 hat die Stadt mit ihrer Eingliederung in den Kreis die Forderung nach dem Kreissitz verknüpft.

FOTO: Kreis Viersen

FOTO: Kreis Viersen

Dem damaligen Kreis-Verwaltungschef, dem Oberkreisdirektor Rudolf H. Müller, fällt auf Anweisung des NRW-Innenministers Willi Weyer die Aufgabe zu, dem Kreistag einen Beschlussvorschlag für die künftige Kreis-Kapitale zu machen. Müller wägt sorgsam alle Kriterien ab, die für und gegen Kempen bzw. Viersen sprechen. Ihm ist wichtig, die Einflüsse der benachbarten Großstädte auf den künftigen Kreissitz abzubauen. Das kleinere Kempen lag im Einflussbereich des großen Krefeld; Viersen, im Vorfeld Mönchengladbachs gelegen, war einwohnerstärker und damit autarker. Zu beachten auch: Durch die Neugliederung hatte der Kreis im Westen seine Rheinseite (Lank und Osterath) verloren, seine Geographie hatte sich geändert; Viersen lag nun zentraler als Kempen. Müller ging es darum, den Kreis "die Mitte gewinnen zu lassen, die ihm bisher fehlt." So schlägt er am 11. Januar 1974 in der Sitzungsvorlage für den Kreistag Viersen als Kreissitz vor.

Am 31. Januar 1974 entscheiden sich nach mehrstündiger temperamentvoller Debatte 33 von 55 Kreistagsabgeordneten für Kempen. Entsprechend formuliert die Landesregierung einen Gesetzesentwurf, der den Kreissitz in Kempen belässt. Aber der Landtag folgt dem Entwurf nicht. Eine für Kempen dramatische Entwicklung setzt ein. Erste Nachrichten gelangen im Mai 1974 in die Kreisstadt. Danach versuchen Krefelder und Viersener Landtagsabgeordnete, die Kreisverwaltung über Hüls nach Viersen zu bekommen. Im Klartext: Gelingt es, den Stadtteil Hüls, der erst seit 1970 zu Kempen gehört, nach Krefeld einzugemeinden, dann hat Kempen nicht mehr das Gewicht, das man von einer Kreisstadt verlangen darf - nach einem Verlust von 12.000 Einwohnern. Treibende Kraft pro Viersen ist die SPD-Fraktion des Landtages. Sie beantragt am 5. Juni in einer Sitzung des Ausschusses für Verwaltungsreform, den Kreissitz nach Viersen zu verlegen und den Kreis Kempen-Krefeld in "Kreis Viersen" umzubenennen. Nach Meinung des damaligen SPD-Bundestagsabgeordnete Erwin Stahl aus Tönisberg ist der Motor dieses "Überrumpelungs-Manövers" der SPD-Ausschussvorsitzende Dr. Franz-Josef Antwerpes gewesen - der spätere Kölner Regierungspräsident. Der wurde 1934 in Viersen geboren.

Und obwohl der Hülser CDU-Mann Dr. Franz Krudewig durch eine Umfrage nachweist, dass aufgrund des Einsatzes von Verwaltung und Vereinen Alt-Kempens für ihren Ort 80 Prozent der Hülser bei Kempen bleiben möchten; obwohl der Kempener CDU-Landtagsabgeordnete Heinz Fuchs in einer letzten Rede wie ein Löwe für ein Kempen mit Hüls und mit Kreissitz kämpft, fällt am 12. Juni 1974 der Landtag die Entscheidung zugunsten Viersens. Das Parlament in Düsseldorf beschließt, Hüls der Stadt Krefeld zuzuschlagen.

Am 1. Januar 1975 tritt das Gesetz in Kraft. Kempen ist keine Kreisstadt mehr, und seinen Einwohnern macht das zu schaffen. Zur Erinnerung an eine Zeit, da ihre Stadt noch Hauptstadt eines gefühlten Königreichs war, tauschen viele, seitdem das seit dem 2. März 2015 möglich ist, ihr VIE-Kennzeichen durch ein KK aus.

