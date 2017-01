Stadt Kempen: Kempener Literaturwettbewerb will wieder zum Schreiben ermutigen

Der Buchverlag Kempen und die Stadt fordern Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf, ihre Texte in verschiedenen Kategorien einzusenden. Von Heribert Brinkmann

Über 250 Einsendungen musste die Jury 2015 sichten, die besten Texte erschienen dann in einer schön aufgemachten Anthologie "Lass uns Kristalle pflücken". Jetzt rufen der Buchverlag Kempen (BVK) und die Stadt Kempen zum 6. Kempener Literaturwettbewerb 2017 auf. Bis zum 30. Juni können Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Prosa- und Lyriktexte einsenden. Thematisch ist der Wettbewerb nicht eingegrenzt, natürlich aber mengenmäßig. Je nach Kategorie dürfen die eingereichten Texte maximal fünf bis zehn DIN A4-Seiten à 2500 Zeichen lang sein.

Im Rathaus gaben gestern Bürgermeister Volker Rübo und Verleger Hans-Jürgen van der Gieth vom Buchverlag Kempen den Startschuss für den Literaturwettbewerb. Die beiden Verlagsmitarbeiterinnen Silke Krome und Janina Hasebach erläuterten die Einzelheiten: So sollen Texte in sechs Kategorien eingesandt werden. Für Prosatexte gibt es drei Altersklassen: Kinder von 11 bis 13 Jahren können bis zu fünf Seiten einschicken, Jugendliche von 14 bis 17 maximal acht Seiten und Erwachsene ab 18 Jahren bis zu zehn Seiten. Gewünscht sind auch lyrische Texte, für die der Buchmarkt noch schwieriger aussieht: Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre können bis zu zwei Seiten Lyrik einreichen, Erwachsene ebenfalls zwei Seiten Lyrik oder Songtexte. In der sechsten Kategorie geht es um das Zusammenspiel von Text und Bild, alle Altersgruppen können bis zu zehn Seiten einsenden. Mit dem Zusammenspiel von Text und Bild sind Bilderbücher, Reportagen oder Graphic Novels gemeint.

In jeder Kategorie werden drei Gewinner ermittelt. Nach dem Einsendeschluss am 30. Juni werden die Mitglieder der Jury die Texte sichern und im September zusammenkommen, um die Gewinner zu ermitteln. Die preisgekrönten Texte werden in einer Anthologie veröffentlicht. Je Kategorien werden drei Preisträger ermittelt, darüber hinaus werden weitere gute Texte aus dem Wettbewerb abgedruckt. Die schön gestaltete und gedruckte Anthologie des Jahres 2015 hat 128 Seiten und erschien in einer Auflage von 500 Exemplaren. Die Gewinner erhalten nicht nur ein Freiexemplar der Anthologie, sondern auch eine Urkunde und eine besonders gestaltete Trophäe. Bei jedem Wettbewerb wurde sie von einem anderen Künstler gestaltet. Einzusenden sind die Wettbewerbsbeiträge an die BVK Buch Verlag Kempen GmbH, St. Huberter Straße 67, 47906 Kempen, Stichwort: Literaturwettbewerb.

Bürgermeister Volker Rübo lobte den Kempener Literaturwettbewerb, der 2007 zum ersten Mal ausgelobt wurde, nach zehn Jahren als eine Erfolgsgeschichte. Das Ziel, Menschen jeden Alters zum Lesen und zum Schreiben zu bewegen, sei in den bisher fünf Wettbewerbsrunden immer wunderbar gelungen. Aus Kempen und den Nachbarstädten stammen rund 20 bis 25 Prozent der Einsendungen, die ansonsten aus ganz Deutschland - viele aus Berlin und den neuen Bundesländern - kommen, aber aus den benachbarten Ländern Niederlande und Polen, ja sogar aus Russland. Rübo würdigte darüber hinaus auch den Buchverlag Kempen, durch den Kempen nicht nur große Maschinen und die "Prinzenrolle" exportiere, sondern auch Bildung. Verleger van der Gieth ist stolz darauf, es mit dem Wettbewerb geschafft zu haben, das kleine Pflänzchen Literatur in Kempen zu etablieren.

