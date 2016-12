Stadt Kempen: Kempener Turnverein hat noch freie Plätze in Kursen

Der Kempener Turnverein (KTV) startet Anfang Januar mit neuen Gesundheitskursen und Turn-Lehrgängen für Kinder. In einigen Kursen sind noch freie Plätze.

Am Montag, 9. Januar, beginnt "Balance Yoga meets Pilates" im Übungsraum des KTV am Hülser Weg 2b. Der Kursus geht über zwölf Wochen und findet montags jeweils von 9 bis 10 Uhr statt. Letzter Termin ist der 3. April.

Am Mittwoch, 11. Januar, beginnt ein Turnkursus für Kleinkinder ab zehn Monaten - ebenfalls im KTV-Übungsraum am Hülser Weg 2 b. Das Training geht über 13 Wochen und findet mittwochs aufgeteilt in verschiedenen Altersgruppen in der Zeit von 9 bis 11.50 Uhr statt. Letzter Termin ist hier der 5. April.

Am Donnerstag, 12. Januar, startet ein weiterer Gymnastikkursus "Balance Yoga meets Pilates" im KTV-Übungsraum. Er geht über 13 Wochen und findet bis zum 6. April donnerstags von 20.15 bis 21.15 Uhr statt.

Nähere Informationen und Anmeldung bei der KTV-Geschäftsstelle an der Hülser Straße 10 in Kempen, Ruf: 02152 4033 oder per E-Mail an: kempenertv@t-online.de sowie unter: www.kempener-tv.de.

