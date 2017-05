später lesen Stadt Kempen Kempenerin kandidiert für ADAC-Präsidium 2017-05-03T17:16+0200 2017-05-04T00:00+0200

Sie gilt als fachlich kompetent und sympathisch: Andrea Schmitz ist beim Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) im Verband Nordrhein als Vorstandsmitglied für das Themenfeld Tourismus und Mitgliederleistungen verantwortlich. Jetzt bewirbt sich die 55 Jahre alte Kempenerin als Vizepräsidentin für Tourismus des ADAC auf Bundesebene. Die Diplom-Kauffrau kandidiert am kommenden Samstag, 6. Mai, bei der ADAC-Hauptversammlung in Nürnberg. Würde die gebürtige Hattingerin gewählt, wäre sie in der 114-jährigen Geschichte des ADAC die erste Frau im Präsidium des Automobilclubs.

Uwe Reimann Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Uwe Reimann (rei) ist Redakteur der Rheinischen Post für den Kreis Mettmann. zum Autorenprofil schließen