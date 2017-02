Gemeinde Grefrath: Kfd-Karneval sorgt für beste Stimmung unter den Narren

Mehr als drei Stunden lang gab es tolle Auftritte der Frauen und des Jugendtheaters im Saal "Nordkanal".

Das Alt-Grefrath anno 2017 keine "närrische Diaspora" war, dafür sorgten am Freitag und Samstag im festlich geschmückten Saal "Zum Nordkanal" die Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) St. Laurentius Grefrath und St. Josef Vinkrath. Einmal mehr bewiesen die Frauen mit "eigenem Elferrat auf der Bühne", dass sie es verstehen, Karneval zu feiern. Das ist in Grefrath und Vinkrath bei der Katholischen Frauengemeinschaft seit Jahrzehnten so.

Fast alle weiblichen Besucher waren kostümiert in den Saal "Zum Nordkanal" an der Lobbericher Straße gekommen, wo sie an beiden Tagen mehr als drei Stunden bestens unterhalten wurden. Mit einem gemeinsamen Imbiss begann der Abend am Samstag. Punkt 18 Uhr war es das Grefrather Jugendtheater von Magdalena Bartkowiak, dass bewies, dass Kultur in der Sport-und Freizeitgemeinde kein Fremdwort ist. Mit einem Sketch "Kneipenbesuch" der Frauen ging es weiter.

Und auch Pfarrer Johannes Quadflieg kam vor den Schunkelliedern zu Wort. Heiratskandidaten stellten sich vor und schon bald waren die Besucher in dem vollen Saal hellauf von den Aktivitäten auf der Bühne begeistert. Urwüchsiger niederrheinischer Karneval wurde geboten, wie es ihn schon früher in Grefrath gab, doch jetzt leider Geschichte ist.

Der kfd-Tanz kam ebenso an wie die munteren Tratschtanten, die sich viel zu erzählen hatten. Aus Oedt war über die Niers eine Tanzgruppe zu Besuch gekommen. Viel zu lachen gab es kurz vor dem Ende des Programms beim Sketch "Kirchenbesuch".

Beim großen Finale sah man auf der Bühne Tanzmariechen, Gardeoffiziere und "Das Dreigestirn". Nicht enden wollender Beifall belohnte die Akteure auf der Bühne.

Am Altweiberdonnerstag gibt es von der Katholischen Frauengemeinde St. Laurentius im Cyriakushaus am Marktplatz ab 9.11 Uhr ein Altweiberfrühstück mit Schunkelliedern, einer Polonaise und verschiedenen Textbeiträgen. Anmeldungen dazu werden unter der Rufnummer 02158 2617 entgegen genommen.

(mab)