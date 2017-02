Gemeinde Grefrath: "KinG"-Festival: Info-Abend zur zweiten Auflage

Nach der gelungenen Premiere im Sommer 2015 plant die Kulturinitiative Grefrath (KinG) eine Neuauflage des Straßenmusikfestivals im Ortskern von Alt-Grefrath. Es soll am Samstag, 1. Juli, stattfinden.

Wie beim ersten Festival vor gut eineinhalb Jahren sollen in diesem Sommer etwa zehn Musiker und Musikgruppen an verschiedenen Orten bis in die Abendstunden auftreten. Als Spielorte sind vor allem die gesamte Hohe Straße bis zum Bergerplatz, der Deversdonk und ein "Platz an der Sonne" vorgesehen. Die Kosten für die veranstaltende Kulturinitiative sollen sich in Grenzen halten, weil die Straßenmusiker nach ihrem Auftritt mit dem Hut Spenden der Zuhörer einsammeln werden.

Die Grefrather Geschäftsleute im Ortskern, aber auch Privatpersonen können sich an dem Fest beteiligen und in die Organisation einbringen. Zu einem ersten Planungsgespräch und allgemeinen Informationsabend lädt die Kulturinitiative alle Interessierten für kommenden Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr, in die Gaststätte "Bürgerhof", Grefrath, Hohe Straße, ein. Bei dieser Gelegenheit können auch Vorschläge zur Festgestaltung gemacht werden.

(rei)