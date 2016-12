Stadt Kempen: Kleine Könige für große Hilfe unterwegs

Nach dem zentralen Aussendungsgottesdienst in der Propsteikirche St. Marien werden die Sternsinger aus den drei Gemeinden der Pfarrei St. Mariä Geburt ab morgen wieder in alle Stadtbezirke von Alt-Kempen ausschwärmen. Von Eva Scheuss

Gewandet sind sie in orientalisch anmutende Gewänder, ihre Kronen glänzen, der goldene Stern begleitet selbstverständlich ihren Weg. Sie stehen in der biblischen Tradition der drei Magier oder Könige, die auf der Suche nach dem neugeborenen Jesus dem außergewöhnlichen Himmelszeichen folgten, das ihnen den Weg zum Stall von Bethlehem wies. Rund 150 Kinder sind es auch diesmal, die in kleinen Gruppen die Straßen Kempens abgehen, um den Segen Gottes zu überbringen und Geld für ein soziales Projekt zu sammeln. Kinder engagieren sich für Kinder, denn mit den Erlösen werden wiederum bedürftige Kinder in verschiedenen Teilen der Welt unterstützt.

Zu den Sternsingern gehören Lena (9) und Max (11) Verspai, Matthias (8) und Lena (11) Louven sowie Katharina Braun (11) aus der Gemeinde St. Josef in Kamperlings. Alle sind schon "alte Hasen" im Sternsingerbetrieb. Sobald ihnen jemand die Tür öffnet singen sie eines der Sternsingerlieder, das ist entweder "Stern über Bethlehem" oder "Wir kommen aus dem Morgenland". Dann wird ein Gruß vorgetragen, der zur Sicherheit noch einmal auf der Rückseite des Sterns notiert ist. Er beginnt mit den Worten: "Wir Sternsinger grüßen alle, die in diesem Hause wohnen und wünschen ihnen den Frieden Christi."

Viele Menschen freuten sich über den Besuch der Sternsinger, ja, sie würden geradezu sehnsüchtig erwartet, berichten die Mütter Stefanie Verspai und Susan Louven, die ihre Kinder auf den Rundgängen begleiten. Lena Louven ist aber aufgefallen, dass einige Menschen offensichtlich mit den Sternsingern gar nichts anfangen können: "Die wussten nicht, wer wir sind", berichtet sie. Und Max erzählt, dass ein Mann sich wortlos umgedreht und einfach die Tür zugemacht habe. Das seien aber Ausnahmen, betonen alle einhellig.

In der Regel legen die Menschen auch großen Wert darauf, dass der traditionelle Segensspruch der Heiligen Drei Könige mit Kreide an die Haustür oder Hauswand geschrieben wird. Wer das nicht möchte, kann auch einen schwarzen Aufkleber bekommen. "Den nehmen oftmals Leute mit einer weißen Haustür", erzählt Susan Louven schmunzelnd. Der Spruch lautet in diesem Jahr "20*C+M+B*17". Die Buchstaben stehen für den lateinischen Spruch "Christus Mansionem Benedicat", was übersetzt "Christus segne dieses Haus" bedeutet. Häufig wird darin aber die Abkürzung der königlichen Vornamen Caspar, Melchior und Balthasar gesehen. Jeder, auch diejenigen, die nicht zu Hause sind, bekommt in jedem Fall ein kleines Infoblättchen über die Sternsingeraktion.

Organisiert wird die Aktion in St. Josef schon seit vielen Jahren von Irmgard Heyer. Ihr zur Seite steht Martin Boesing. Er erläutert den großen Plan, der im Foyer des Pfarrzentrums aushängt. Darauf sind alle Straßen einzeln benannt. Es folgen die Namen der erwachsenen Begleiter, die mit ihren Gruppen dieses Gebiet abklappern. Mit dabei sind in St. Josef auch Mitglieder einer Wohngruppe der Lebenshilfe und Kinder aus dem Familienmesskreis. Trotzdem sind nicht alle Straßen besetzt. "Da fehlen einfach die Leute", berichtet Martin Boesing. Dennoch kann man in St. Josef nicht klagen. Stolze 9000 Euro sammelten die Sternsinger allein in St. Josef im vergangenen Jahr. Rund 2000 Haushalte wurden besucht. Das Geld fließt vollständig in das soziale Projekt der Gemeinde und gehört damit zu den wichtigsten Finanzierungsbausteinen.

Traditionell hat jede Gemeinde Kempens aus der Zeit ihrer Eigenständigkeit als Pfarre noch ihr eigenes Eine-Welt-Projekt. Die Gemeinde St. Josef etwa finanziert seit 2003 die "Suppenküche für Okatana in Namibia". Jährlich werden 20.000 Euro benötigt. Dafür erhalten etwa 300 Aidswaisen warme Mahlzeiten sowie soziale und psychologische Betreuung. In St. Marien wird das Projekt Pedro Secundo "Centro Thomas-a-Kempis" im Nordosten Brasiliens unterstützt. Dort arbeitet seit 37 Jahren die ehemalige Kempenerin Maria Platen als Entwicklungshelferin. Ihre Kempener Nichte Ingrid Platen setzt sich besonders für das Projekt ein. Sie erzählt von der Trockenheit in diesem Gebiet. Wie mit dem Geld aus Kempen Schulkinder ernährt werden und Mittel in den Bau von Zisternen und in den Pflanzenschutz fließen. Die Gemeinde Christ König engagiert sich seit Langem für das Kinderhaus "Arbol de la Esperanza", das die gebürtige Kempenerin Angela Aretz vor 25 Jahren in Quito, der Hauptstadt Ecuadors, gegründet hat.

Und allen Sternsingern dürfte es am Ende wohl so gehen wie Max, wenn im Abschlussgottesdienst die gesammelten Summen bekanntgegeben werden: "Da ist man schon etwas stolz", sagt er.

