Kreis Viersen: Kreis stationiert Löschfahrzeug bei der Feuerwehr in St. Hubert

Kreis stationiert Löschfahrzeug bei der Feuerwehr in St. Hubert

Der Kreis Viersen nimmt ein neues Fahrzeug für den Einsatz im Katastrophenschutz in Betrieb. Das Löschgruppenfahrzeug mit der Bezeichnung "LF 20 KatS" steht dem Kreis als Untere Katastrophenschutzbehörde ab sofort zur Verfügung. Das fabrikneue Modell ist vor allem für die Brandbekämpfung sowie zur technischen Hilfeleistung ausgestattet. Es wird beim Löschzug in St.-Hubert stationiert. Dort setzt die Feuerwehr es ein, wenn es nicht für den Katastrophenschutz benötigt wird.

"Damit haben wir für den Kreis im Katastrophenfall und für die Feuerwehr Kempen bei ihrer täglichen Arbeit ein zusätzliches Fahrzeug", sagte Hans-Georg Strompen, Leiter des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Viersen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt die Einsatzfahrzeuge in Auftrag. Es teilt sie den Katastrophenschutz-Einheiten bei Kreisen und kreisfreien Städten über die Länder und Bezirksregierungen zu.

Das Fahrzeug hat einen Wert von 233.000 Euro: 192.000 Euro für das Fahrzeug plus 41.000 Euro für die Ausstattung. Das Fahrzeug bietet Platz für eine Besatzung von neun Feuerwehrleuten. Es ist das zweite dieser neuen Modellreihe im Kreis Viersen. Ein erstes wurde im vorigen Jahr bei der Feuerwehr in Süchteln stationiert. In den nächsten Jahren werden dem Kreis noch zwei weitere Löschgruppenfahrzeuge zugeteilt.

Quelle: RP