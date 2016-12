Weihnachtsfeier beim Quartettverein St. Hubert: Langjährige Mitglieder des Männerchors geehrt

ST. HUBERT (RP) Zur ihrer traditionellen Weihnachtsfeier trafen sich jetzt die Sänger des Männergesangvereins (MGV) "Quartettverein" St. Hubert im Vereinslokal Café Poeth. Auch die Frauen der Sänger waren ebenso mit von der Partie wie Ehrendirigent Jupp Pasch, Irmgard Poeth und Ursula Bungart. Im Mittelpunkt der Feier standen drei Jubilare. Der Vorsitzende Markus Cleven ehrte Heinz Hubert Barth für 70-jährige Mitgliedschaft, Matthias Schenk für 70 Jahre und Helmut Küsters für 65 Jahre Singetätigkeit in einem dem Deutschen Chorverband angeschlossenen Chor. Cleven überreichte jedem als Anerkennung einen gut gefüllten Präsentkorb. Auch Jupp Pasch freute sich über einen Präsentkorb, der ihm für seine Verdienste um den Verein überreicht wurde. Stefan Thomas, der mit hoher musikalischen Kompetenz den Chor leitet, erhielt als Anerkennung einen Büchergutschein.

Wie in jedem Jahr gab es eine Tombola mit Preisen, die überwiegend dem leiblichen Wohl dienten. Die Verlosung war so organisiert, dass jedes Mitglied beim Kauf von Losen mindestens eins mit garantiertem Gewinn erhielt.

Aus seinem Repertoire sang der Chor bekannte Weihnachtslieder. Heinz Hubert Barth las eine nachdenklich stimmende Weihnachtsgeschichte vor, die in der Zeit des Zweiten Weltkrieges spielte und in manchem Zuhörer die Erinnerung an ein Weihnachten in schweren Zeiten weckte.

Quelle: RP