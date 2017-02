später lesen Stadt Kempen Minguet-Quartett und Caussé begeisterten das Publikum Teilen

2017-02-06

Das vierte Kammerkonzert begann in der Paterskirche mit leisen Haltetönen und Trillerfiguren auf einer Bratsche. "Nine lullabies for a new world", eine zeitgenössische Komposition für Viola Solo der Münchener Musikhochschulprofessorin Konstantia Gourzi war als "Hommage à J. S. Bach" konzipiert. Dabei handelte es sich nicht um eine klangliche Imitation der Bachschen Stilistik. Eher wurde das Prinzip der Variationen in kleinen Abschnitten aufgenommen. Ein renommierter, kompetenter Interpret war mit dem in Madrid als Professor tätigen französischen Meisterbratscher Gérard Caussé nach Kempen gekommen. Mühelos bewältigte er die Doppelgriffe, differenzierte Klangmodulationen erzielte Gérard Caussé durch immer andere Kontaktstellen zwischen Bogen und Saiten. Von Gert Holtmeyer