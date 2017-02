später lesen Stadt Kempen Mit der Garde in den Dschungel FOTO: Prümen FOTO: Prümen 2017-02-19T17:22+0100 2017-02-20T00:00+0100

Das Kempener Kolpinghaus ist fest in der Hand von Prinzessinnen, Rittern, Drachen, Piraten, Clowns, Teufeln und weiteren bunt kostümierten Kindern. Sie düsen mit lautem Lachen um die Tische und erobern die Kuchentheke, die mit jeder Menge Leckereien und Fruchtgummispießchen lockt. Doch egal, welches Kostüm sie tragen und was sie gerade naschen, damit ist von einer Sekunde auf die andere Schluss. Sie alle schauen voller Spannung zur großen Bühne hinüber. Dort ist gerade Maike Knodt im Indiana-Jones-Outfit erschienen. "Endlich habe ich euch gefunden. Ich habe mich stundenlang durch den Kempener Großstadt-Dschungel gekämpft. Was für ein Chaos. Da werden Häuser abgerissen, neu gebaut, Löcher in Gehwege gebuddelt und Straßen aufgerissen. Findet ihr überhaupt noch zu Oma und Opa, zur Schule oder in den Kindergarten?", möchte sie von den jungen Besuchern wissen.