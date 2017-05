später lesen Stadt Kempen Motor wird mit Kran aus dem Heizkraftwerk gehoben FOTO: Stadtwerke FOTO: Stadtwerke 2017-05-05T17:42+0200 2017-05-06T00:00+0200

Es war dieser Tage eine spektakuläre Aktion am Heizkraftwerk der Stadtwerke Kempen an der Otto-Schott-Straße: Ein neun Meter langer, zwei Meter breiter und drei Meter hoher Motor wurde durch eine Spezialfirma in zwei Teile zerlegt und danach mit einem riesigen Kran durch das geöffnete Dach des Heizwerkes herausgeholt.

