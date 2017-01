Stadt Kempen: Müllgebühren sinken - Abwasser teurer

Zum Jahreswechsel sind in Kempen neue Tarife für die Abfallentsorgung, für Straßenreinigung und Abwasser in Kraft getreten. Es wurden neue Entsorgungskalender verteilt. Die Abfuhr der gelben Tonne übernimmt die Firma Gerke. Von Andreas Reiners

Die wichtigste Botschaft vorweg: Für viele Haushalte in der Stadt Kempen wird es in diesem Jahr - was die Gebühren für öffentliche Dienstleistungen betrifft - preiswerter. Der Kempener Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung des alten Jahres am 13. Dezember diverse Gebührenänderungen beschlossen. Vor allem die Müllabfuhr wird billiger. Wie andere Kommunen im Umland auch konnte die Stadt Kempen günstigere Erlöse etwa bei der Verwertung von Altpapier in der Gebührenkalkulation für 2017 berücksichtigen. Federführend für den Kreis Viersen ist der Abfallbetrieb des Kreises. Der hat in den vergangenen Jahren bereits hart verhandelt, hat unter anderem durch die Vertragsauflösung mit der Müllverbrennungsanlage der SWK in Krefeld bessere Konditionen bei der Entsorgung von Restmüll erreichen können.

Hintergrund ist auch, dass die Stadt Kempen für das Jahr 2015 bei der Abfallentsorgung einen Überschuss von rund 270.000 Euro verzeichnen konnte. In den kommenden drei Jahren sollen diese Mehreinnahmen mit jährlich 90.000 Euro durch geringere Müllgebühren an die Bürger zurückgegeben werden. Bei einer 14-tägigen Abholung des Restmülls sinkt der Preis - umgerechnet auf einen Einwohner - von 34.80 Euro im vorigen Jahr auf jetzt 32,40 Euro, was eine Reduzierung um 6,9 Prozent ausmacht. Die Kosten für die wöchentliche Abfuhr wurden von bislang 38,76 auf 36 Euro - um 7,1 Prozent - gesenkt. Die Gefäßgebühr für Restmüll sinkt um 8,3 Prozent und macht jetzt bei einer 120-Liter-Tonne und 14-tägiger Abholung 68,76 Euro (2016: 75 Euro) aus. Bei einer wöchentlichen Abfuhr sinkt die Gebühr von 150 auf 137,52 Euro. Der gleiche Preis muss für ein 240-Liter-Gefäß bei 14-tägiger Restmüllentsorgung gezahlt werden, bei wöchentlicher Entleerung sinkt der Preis von 300 auf 275,04 Euro. Die Gebührensätze für andere Gefäßgrößen ändern sich entsprechend. Wer einen Sack für zusätzlichen Restmüll benötigt, zahlt dafür weiterhin 2,70 Euro. Unverändert bleiben auch die Kosten für eine Biotonne: Wer eine solche Tonne nutzt, dem wird dafür wie bisher 30 Euro in Rechnung gestellt, wer im eigenen Garten selbst kompostiert, erhält einen Gebührenabschlag in gleicher Höhe.

Die Gebühren für die Straßenreinigung steigen dagegen in diesem Jahr - wenn auch nur minimal. Je Berechnungsfaktor werden jetzt bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung 1,32 Euro (bisher 1,31 Euro) berechnet. Abgeschafft wurden die bisherigen Vergünstigungen für die zweite (zuletzt 0,98 Euro) und dritte Erschließungsstraße (0,66 Euro).

Auch bei den Abwassergebühren sind leichte Erhöhungen zu verzeichnen. Der Gebührensatz beim Schmutzwasser ist für normale Nutzer - die nicht unmittelbar von einem Entwässerungsverband für die Reinhaltung herangezogen werden - von 2,32 auf 2,43 Euro pro Kubikmeter gestiegen. Beim Niederschlagswasser ist der Tarif je Quadratmeter überbauter oder befestigter Fläche von bisher 0,72 auf jetzt 0,75 Euro gestiegen. Auch die Entsorgung von abflusslosen Gruben ist etwas teurer geworden.

