Kempen: Musik bricht das Dunkel der Nacht auf

Der Kirchenmusiker und Dichter Marcell Feldberg aus Schiefbahn schrieb seine Gedanken zur Verheißung "Fürchtet euch nicht" auf. Von Marcell Feldberg

Fürchtet euch nicht!

...vor der Nacht"

In diesen Tagen sind die Nächte am längsten. Die sich im Dezember verdichtende Dunkelheit lässt einen still werden, macht beklommen. Das Adventslied "Die Nacht ist vorgedrungen" von Jochen Klepper scheint diese stumme Angst tief in sich zu tragen. In den Zeilen kommt aber auch eine Hoffnung zum Tragen, dass diese Nacht ein Ende haben wird. Der Pfarrer, Theologe und Dichter Jochen Klepper wusste wovon er schreib, als er 1937 die Zeilen dieses Liedes verfasste. Er war mit einer Jüdin verheiratet. Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wurden solche "Mischehen" aber sanktioniert und 1942 sogar zwangsweise vom Staat geschieden. Klepper sah sich diesem Verfolgungsdruck nicht mehr gewachsen, hielt seiner Frau, seiner Familie die Treue. Aus Verzweiflung schied er mit seiner Frau aus dem Leben. - Die Melodie von Johannes Pätzold beginnt mit einem Quartsprung, einem nach oben gerichteten Sprung aus vier Tönen. Es scheint so, als wolle die Melodie gleich zu Beginn das Dunkel der Nacht aufbrechen. Der Text erzählt von menschlicher Schuld ("Noch manche Nacht wird fallen, auf Menschenleid und -Schuld"), aber auch von einer Versöhnung durch Gott ("Gott will im Dunkel wohnen, und hat es doch erhellt"). Die Musik scheint diese Gedanken durch das Emporsteigen und Fallen der Melodie aufzugreifen. Am Ende bleibt die Melodie auf einer Art Halbschluss stehen: Ein Moment der Offenheit, durch den sich eine Ahnung von Licht aus der Dunkelheit bricht. Vor dem Hintergrund des persönlichen Schicksals des Dichters so etwas wie ein weihnachtliches Wagnis.

... vor dem Licht"

Vor Jahren bei einer Orgelführung mit Kindern. Auf dem Instrument erklingt ein Cluster, ein Klangfeld aus ganz dicht beieinander liegenden hell-schrillen Tönen. Die meisten Kinder stopfen sich bei diesen grellen Klängen die Finger in die Ohren. Ein Mädchen aber hält sich die Hand vor die Augen, als wolle es sich vor dem durchdringenden Klanglicht schützen. Spätestens seit Ligetis Klangflächenkomposition "Lux Aeterna" ist deutlich geworden, dass ein Licht in Musik nicht immer versöhnlich in den Ohren klingt, selbst wenn es sich um ein "Ewiges Licht" handelt. Licht kann irisirend, ja verstörend sein und klingen. Zumindest verwundert dürften auch die Hirten auf den Feldern bei Bethlehem gewesen sein als die Engel ihnen die frohe Botschaft von der Geburt Christi verkündeten. In Bachs Weihnachtsoratorium heißt es in einem auratischen Sprechgesang "Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herren leuchtet um sie, und sie fürchteten sich sehr". Was war das für ein Licht? Wohl weniger ein blendender Schein, in den man sich nicht traute hereinzuschauen. Vielmehr eine Klarheit, die an das Licht von Aufklärung erinnert. Bach intoniert nach den Worten des Evangelisten den Choral "Brich an du schönes Morgenlicht" - der hoffnungsfrohe Gesang einer Gemeinde, die sich eben vor diesem Licht nicht fürchtet, sondern sich von ihm klärend umgeben, ja umhüllen lässt

...vor der Vielstimmigkeit"

Gegenwärtig ist das Wort von der Vielfalt oder der Vielstimmigkeit ein wenig in Verruf gekommen. Viele sehnen sich nach Eindeutigkeit, und im übertragenen Sinne Einstimmigkeit. Dass Pluralität aber bei weitem nicht Beliebigkeit oder Unordnung heißen muss, lehrt uns einmal der alte Thomaskantor Bach in seinem "Weihnachtsoratorium". Dort ist ja nicht nur von einem Engel die Rede, sondern gleich von einer ganzen Schar dieser Gottesboten. Im Chor der Engel "Ehre sei Gott in der Höhe" erklingt nicht etwa ein einstimmiger konformer Gesang. Vielmehr ist ein polyphones Gewebe zu vernehmen, dessen vielgestaltige Farbigkeit zunächst wie ein munteres Durcheinander tönt. Doch Bach war ein Meister der Mehrstimmigkeit, bei der zwar jede Stimme selbstständig ihren eigenen Charakter zum Ausdruck bringt. Aber der Komponist arrangiert dieses Vielerlei der Einzelstimmen zu einer Ordnung, die so angelegt ist, dass alle Stimmen zu einem sinnvollen Miteinander und letztlich auch zu einer harmonischen Schlüssigkeit finden.

...vor dem (freien) Feld"

Die Hirten waren nachts auf dem freien Feld unterwegs, als ihnen die Engel erschienen. Wer in unserer Gegend einmal nachts auf freiem Feld unterwegs war, wird nachvollziehen können, dass solche Äcker und Wiesen in der Dunkelheit nicht unbedingt ein Ort der Geborgenheit sind. Wie muss es da erst den Soldaten auf den Feldern an der Westfront des ersten Weltkriegs gegangen sein. Eingepfercht in Schützengräben, in Sichtnähe zum jeweiligen "Feind" vollzog sich etwas, das angesichts der Brutalität der damals neuen Kriegsführung beinahe wie ein Wunder anmutet. Es wird erzählt, dass es Weihnachten 1914 auf den Feldern Flanderns zu einer von höchster Stelle angeordneten Waffenpause gekommen war. Auch wenn die Geschehnisse im Einzeln nicht mehr genau nachvollziehbar sind ist eine Episode überliefert, nach der aus den Schützengräben das Lied "Stille Nacht, heilige Nacht" in der jeweilig anderen Landessprache erklungen sein soll. Vor dem Hintergrund von Giftgasattacken, Stellungskrieg und permanentem Gemetzel sorgte dieses heutzutage sooft hoffnungslos verkitschte Lied für einen Moment von Licht über der Dunkelheit auf den Schlachtfeldern von Flandern, über alle Schützengräben hinweg. Ein gewagter musikalischer Moment, vielleicht nur eine Ahnung: Weihnachten.

Quelle: RP