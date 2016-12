später lesen Kempener Lokal "jeany's" hat gesammelt Musikwünsche-Abend: Spende für Stups-Kinderzentrum Teilen

KEMPEN (RP) Keiner hatte damit gerechnet, dass das Sparschwein so gehaltvoll würde. Jeanette Schäfer (Mitte), Betreiberin der Gaststätte "Jeany's" an der Peterstraße in Kempen, brachte jetzt mit ihrer Freundin Gaby Dohmen (l.) 1175,67 Euro in das Stups-Kinderzentrum der DRK-Schwesternschaft in Krefeld. Dessen Leiterin Nancy Gasper nahm die Spende gern entgegen. Schäfer hat mit ihren Gästen einen Musikwünsche-Abend veranstaltet, jeder Wunsch kostete 50 Cent. Es wurde ein langer und vor allen Dingen sehr lustiger Abend mit einem stolzen Erlös. Im Kinderzentrum kümmert man sich um schwerkranke und behinderte Kinder.