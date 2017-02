später lesen Eisstadion Grefrath Närrische Laufzeiten 2017-02-22T17:42+0100 2017-02-23T00:00+0100

GREFRATH (hd) Der GrefratherEisSport & EventPark bietet allen Eislauffreunden an den Karnevalstagen besondere Öffnungszeiten. Jedes kostümierte Kind bis zu 14 Jahren bekommt von Freitag bis Veilchendienstag an der Kasse einen Gutschein für ein Slush Ice. Am Freitag stehen den Besuchern von 12.30 bis 18.30 Uhr alle drei Eisflächen zur Verfügung. Von Samstag bis Dienstag besteht von 10 bis 18.30 Uhr Gelegenheit zum Eislauf, ebenfalls auf allen drei Flächen. Ab Aschermittwoch gelten wieder die normalen Öffnungszeiten.