Stadt Kempen: Nahverkehr: Diskussion vor zweiter Runde

Das Thema Öffentlicher Nahverkehr steht im Kempener Ausschuss für Umwelt, Planung und Klimaschutz wieder auf der Tagesordnung. Im Vorfeld begrüßt die Junge Union die eingegangenen Ideen und unterstreicht eigene Forderungen. Von Andreas Reiners

Die Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen (VKV) lässt derzeit von einem externen Fachbüro den Nahverkehrsplan für den Kreis Viersen aktualisieren. Dazu wurden die neun kreisangehörigen Städte und Gemeinden aufgefordert, Änderungswünsche und Vorschläge für Verbesserungen bei einzelnen Buslinien, bei Taktungen oder Angeboten in den Abend- und Nachtstunden sowie an Wochenenden zu machen. Auch die Kempener Politik hat sich mit dem Thema bereits in der September-Sitzung des zuständigen Ausschusses für Umwelt, Planung und Klimaschutz des Stadtrates ausführlich befasst. Und dies nicht zum ersten Mal. In den vergangenen Jahren hat sich die Politik des öfteren mit den Problemen beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) beschäftigt. Eine letzte größere Offensive - angestoßen von der SPD-Fraktion - führte zumindest dazu, dass der damalige VKV-Geschäftsführer Anton-Günther Bielefeld im Fachausschuss Rede und Antwort stand.

Nun wird auf der Grundlage des Entwurfs des überarbeiteten Nahverkehrsplans auch in Kempen wieder diskutiert. Es gab Befragungen von Bürgern, die viele konstruktive Vorschläge einbrachten. Zuletzt gab es eine Internetbefragung, bei der allein für das Stadtgebiet Kempen 58 Anregungen eingegangen sind.

Im Vorfeld der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planung und Klimaschutz am Montag, 6. Februar (ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Kempener Rathauses am Buttermarkt, ) hat sich die Junge Union (JU) Kempen-Grefrath gestern zu Wort gemeldet. In einer vom JU-Vorsitzenden Gero Scheiermann (St. Hubert) und vom JU-Geschäftsführer Maximilian Thelen (Tönisberg) unterzeichneten Presseerklärung begrüßt die CDU-Nachwuchsorganisation, dass so viele Ideen zur Verbesserung des ÖPNV-Angebotes in Kempen eingegangen seien. Zwei Aspekte stoßen bei den Jungpolitikern auf besonders positives Echo. Das ist zum einen der Vorschlag, die Busfahrpläne an die geänderten Schulzeiten anzupassen. Die Schullandschaft hat sich in den vergangenen Jahren bekanntlich grundlegend verändert. Ganztagsbetreuung und Nachmittagsunterricht an weiterführenden Schulen hat dazu geführt, dass die engere Taktung in der Mittagszeit längst nicht mehr ausreicht. "Das ÖPNV-Angebot muss entsprechend den Entwicklungen in der Schullandschaft angepasst werden. Lange Wartezeiten nach einem langen Schultag sollten im Interesse der Schülerinen und Schüler vermieden werden", meint JU-Vorsitzender Scheiermann. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist aus Sicht des CDU-Nachwuchses die Ausweitung des Taxibusangebotes zwischen Tönisberg, St. Hubert und Kempen. In wenig frequentierten Zeiten - etwa in den Abend- und Nachstunden oder am Wochenende - stellt der Taxibus für den ländlichen Raum eine sinnvolle Ergänzung des ÖPNV-Angebotes dar. "Verlängert man die Zeiten am Abend, ist es auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem ländlichen Raum möglich, noch zu späterer Stunde eine Anbindung nach Kempen oder über die Nordwestbahn an die Großstädte zu erhalten. Weil der Taxisbus Haltepunkte auf Fahrgastwunsch flexibler anfahren könne, fördere er auch die Sicherheit der Fahrgäste insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, betont JU-Geschäftsführer Thelen. In diesem Zusammenhang könne ein Wochenend-Taxi-Ticket, wie von der JU auch auf Kreisebene gefordert, von Vorteil sein. Im Kreis Kleve gibt es so etwas bereits seit einigen Jahren.

Quelle: RP