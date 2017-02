später lesen Gemeinde Grefrath Neue Bestattungsmöglichkeit auf dem Oedter Friedhof 2017-02-24T17:37+0100 2017-02-25T00:00+0100

Die Katholische Kirchengemeinde St. Benedikt Grefrath als Träger des Friedhofs in Oedt wird in Kürze eine neue Bestattungsmöglichkeit in Form von Urnenstelen anbieten.