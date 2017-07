Kreis Viersen: Neue Radbroschüre mit acht Touren aus dem Kreisgebiet

670 Kilometer ausgeschilderte Radstrecken im Kreis Viersen - wer etwas Entscheidungshilfe für eine Radtour benötigt, kann jetzt mit der neuen Broschüre des Kreises Viersen den Niederrhein entdecken. "Den Kreis auf zwei Rädern erkunden" ist das Motto der Radbroschüre.

Die neue Broschüre bietet Fahrradfahrern acht ausgewählte Touren zum Nachfahren an. Zu sehen gibt es einiges: Neben den Flüssen und Seen im Westkreis oder den Wiesen, Feldern und Obstplantagen im Ostkreis kommt auch die Kulturgeschichte unserer Region nicht zu kurz. Themenrouten führen die Radler an Denkmälern und Herrenhäusern entlang.

Die laminierte Broschüre bietet den Radfahrern auf je einer Doppelseite alle wichtigen Informationen zu den einzelnen Routen. Neben einer großen Kartendarstellung mit den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke gibt es eine Kurzbeschreibung mit weiteren Erläuterungen und den markanten Knotenpunkten, an denen die Routen entlang führen.

Radfahrer erhalten die kostenlose Broschüre im Viersener Kreishaus, Rathausmarkt 3, im Haus der Wirtschaft, Willy-Brandt-Ring 15 in Viersen, und bei der Kreisvolkshochschule, Willy-Brandt-Ring 40 in Viersen. Zudem gibt es das Heft in den Rathäusern und Bürgerinformationen der neun Städte und Gemeinden. Im Internet sind die Karten mit Routen-Informationen auf der Homepage des Kreises Viersen unter www.kreis-viersen.de/radbroschuere abrufbar. GPS-Tracks für Smartphones stehen dort ebenfalls zum Download zur Verfügung.

Quelle: RP